В театр – со старым стулом Жизнь не останавливается, несмотря на то что в театрах временно не идут спектакли. Работа и репетиции там идут полным ходом.

Так, в Приморском краевом театре молодежи продолжается работа над спектаклем «Анна Франк». Режиссер Виталий Дьяченко посвящает эту работу грядущему юбилею Победы.

Так вот, дорогие читатели, вы можете помочь театру. Для спектакля нужны стулья. Деревянные. Старые. Если у вас такие есть и вы готовы передать их в дар театру во имя искусства, позвоните по номеру 8-423-222-52-16 или 8-423-241-11-29.

Автор: Отдел новостей «В»