Знай нашего «Гостя» Художник Дмитрий Морозов, также работающий под псевдонимом ::vtol::, и его проект «Гость», который был создан во Владивостоке и выставлялся в ЦСИ «Заря», вошел в лонглист XI Премии в области современного искусства имени Сергея Курехина в номинации Science Art Project.

Как сообщила пресс-служба центра современного искусства, в октябре прошлого года художник представил во Владивостоке составную кинетическую, электромагнитную и звуковую инсталляцию, посвященную метеориту, упавшему на Дальнем Востоке в 1947 году. Циклическая система моделировала момент «прибытия» метеоритов на землю – практически неуловимую и редчайшую ситуацию.

Сихотэ-Алинский метеорит привлек Дмитрия Морозова по ряду причин: это самый крупный в новейшей истории железный метеорит; свидетелем его падения стало множество людей, включая художника Петра Медведева, во время падения работавшего на пленэре и зафиксировавшего впечатления на картине, впоследствии ставшей популярной в СССР. Это также наиболее изученный из когда-либо попадавших на землю подобных объектов, мелкие осколки и индивидуальные фрагменты которого находят на месте падения до сих пор.

Проект включал в себя не только создание арт-объекта, но и путешествие в поселок Метеоритный для установки действующей инсталляции в один из кратеров. Для художника это был своеобразный способ воссоздать момент падения на месте непосредственного приземления космического осколка. Дмитрий также снял короткометражный документальный фильм о процессе подготовки проекта.

Отметим, что премией им. Сергея Курехина ежегодно награждаются художники, кураторы и музыканты, которые в своем творчестве развивают прогрессивные идеи, сформулированные еще в 90-е годы Сергеем Курехиным. В этом году премия будет вручена в восьми номинациях, включая кураторские и музыкальные проекты, тексты о современном искусстве и медиаобъекты.

Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ «Заря»

Автор: Отдел новостей «В»