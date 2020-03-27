Музей закрыт. Гуляем по старым дворикам Культурная жизнь в приморской столице, несмотря на коронавирус, не затихает. И пусть музейные залы, к примеру, временно закрыты, прикоснуться к истории можно и иначе. Например, пройдя пешей экскурсией по Владивостоку.

Музей имени В.К. Арсеньева приглашает жителей и гостей Владивостока на пешеходные экскурсии, где профессиональные гиды будут знакомить детей и взрослых с историей столицы Приморья и рассказывать об удивительных человеческих судьбах.

В списке экскурсий – прогулки по старым дворикам Владивостока и по удивительной Миллионке, рассказ о тайнах улицы Алеутской и многое другое…

Например, на экскурсии для детей «Путешествие по следам исследователя» (6+) ребятам предлагается пройти вдоль Амурского залива по увлекательному маршруту, познакомиться с «кодексом путешественника» и узнать секреты настоящих первопроходцев.

Взрослые могут окунуться в «Лабиринты китайской Миллионки» (16+). Ее история причудлива и полна загадок. Таинственный мир лабиринтов, легенды о золоте Колчака, подземном городе эпохи государства Бохай и Золотой империи чжурчжэней – все это до сих пор привлекает сюда искателей приключений. Экскурсовод откроет «Миллионку» по-новому даже для тех, кто уже не раз бывал на здешних улочках.

Кстати, дети тоже могут узнать больше об этом таинственном квартале. Экскурсия так и называется: «Что такое Миллионка» (6+). На рубеже XIX–XX веков более азиатского города, чем Владивосток, в России не существовало. Основу его восточного колорита составляли китайцы. В ходе экскурсии ребята побывают в скрытых проходах двориков и закоулков, выяснят, что скрывается за названием «Миллионка», и увидят, что сохранил Владивосток со времен Старого города.

Еще одна экскурсия для детей – «Экспедиция по Алеутской» (6+). На этой прогулке дети смогут поближе познакомиться с одной из самых старых улиц Владивостока – Алеутской. У ребят будет возможность по-новому посмотреть на величественное здание с загадочным названием «Серая лошадь», вдохнуть воздух голливудского сквера Юла Бриннера, заглянуть за завесу тайны прежней центральной площади...

А для взрослых разработаны тематические экскурсии, рассказывающие о том, какой след в истории города оставили те или иные этнические группы. Например, экскурсия «Японский квартал» (16+). В истории Владивостока заметный след оставили представители Страны восходящего солнца. Первые из них появились в нашем городе в начале 70-х годов XIX века. Они положили начало доброму и мирному соседству в молодом портовом Владивостоке. Прогулка по улочкам, где когда-то проживали подданные Хризантемового трона, поможет понять, как именно складывались взаимоотношения двух великих народов.

Еще один вариант на эту тему – «Немецкий Владивосток» (16+). Культура приморской столицы многогранна, ее формировали не только русские люди, но и многочисленные иностранцы, и прежде всего немцы. С самого начала на востоке России именно они создавали ту культуру, которая делала новый город приближающимся по уровню развития к столице. Торговый дом Кунста и Альберса – яркий тому пример. Экскурсовод расскажет о предпринимателях немецкой диаспоры и многих других выдающихся горожанах. Главной интригой прогулки станет вопрос: что является образующей основой немецкого менталитета, а главное – откуда это взялось?

Об экскурсии «В тени великих строек» (16+) «В» рассказывал весной прошлого года. Несмотря на то что будущее наступает – мостами, дорогами, стеклом и пластиком, – у нас пока остается старый Владивосток. Это уютные дворики, дома дореволюционной постройки, закоулки, подворотни и крыши. Старый город скромно прячется, словно стесняясь своих преклонных лет. Чем стремительней развивается краевой центр, тем острее мы понимаем ценность и уникальность уходящей натуры. Можно ли сохранить то, что осталось от былого Владивостока? Дворики старого города скажут сами за себя. Маршрут пройдет по дворам бывшего Маркеловского переулка, Пологой и Фонтанной улиц.

А одна из самых романтических экскурсий – «Не просто Пушкинская» (16+). Это удивительная улица Владивостока. Старинные здания, исполненные в духе готики, модерна, классицизма и классического модерна, восхищают своей красотой. Стены этих домов все еще помнят сюжеты непростых жизней их обитателей. Вы узнаете о том, где находилась единственная в городе учебная штольня, какие секреты хранит здание художественного училища, почему дом Николая Соллогуба называли «замком счастья», и многое другое.

Отправившись на экскурсию «Забытые городские истории» (16+), жители города и его гости узнают немало интересного. У каждого жителя Владивостока есть любимые места, с которыми связаны дорогие сердцу воспоминания. Однако далеко не все знают истории улиц, на которых выросли, или зданий, в которых работают. Участники экскурсии заглянут в несколько двориков и узнают, как протекала жизнь в усадьбе Элеоноры Прей, какой нобелевский лауреат отметился в нашем городе, кто изобрел знаменитые настойки женьшеня и элеутерококка и другие истории из жизни старого Владивостока.

Есть и пеший поход «Потаенные дворики морского города» (16+). Ежедневно мы ходим по одним и тем же улицам, и кажется, что все нам здесь знакомо: каждый дом, дворик, лестницы. Старый город хранит так много загадочных историй, что они могут послужить сюжетом для целой серии приключенческих романов. Мы продолжаем открывать завесу тайн о жизни и судьбе знатных старожилов Владивостока. Участники экскурсии узнают о первом городском голове и о том, где была «черная биржа», увидят дом «хозяина Чукотки», заглянут во дворы и полюбуются изнанкой нашего города.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ