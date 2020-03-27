Интернет: и благо, и очень опасная среда Вспышка коронавирусной инфекции привела к тому, что все больше предпринимателей для безопасности переходят на удаленный формат работы. Для всех без исключения предприятий, переходящих на удаленку, главная проблема связана с защитой информации и линий связи.

Специальное оборудование дорого, поэтому тут же в Приморье появились объявления «монтажников», предлагающих быстро и недорого поставить и установить такое безопасное соединение в любой точке региона. И хотя в целом в крае присутствует устойчивый и быстрый Интернет, но все же есть места, где ни сотовый оператор, ни тем более крупный провайдер с оптиковолокном не имеет устойчивого покрытия. И тут появляется «монтажник» с техникой (как правило, это тарелка на крышу и коробочка с проводом «в Сеть»), который берет предоплату за оборудование, работу, проезд до места снятого вами в аренду «домика в деревне», и потом его, что называется, только и видели.

Член Общественного совета краевого УМВД, председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Ивашкин предупредил читателей «В» о таком виде мошенничества. Подобный случай, по его словам, произошел с его знакомым, решившим скрыться от общения с коронавирусной средой на полгода в Надеждинском районе.

– Нужно просто знать, что Интернет помимо всех благ еще и очень опасная среда, – отмечает Александр Ивашкин. – Здесь всегда будут раскидывать свои сети разного рода аферисты. Как правило, принципы обмана довольно примитивны и на 90 % рассчитаны на новичков или просто малоопытных пользователей Всемирной паутины. Примеров и способов развода множество, и всех просто не перечислить. В любой ситуации нужно сохранять хладнокровие и здравый смысл. И помните, что добровольно перечисленные деньги банк вправе не возвращать. Если правоохранительным органам удалось поймать мошенника, а потом привлечь его к уголовной ответственности по суду, только тогда вы скорее всего сможете вернуть свои средства. Однако даже в этом случае вероятность возврата очень мала. Намного лучше изначально придерживаться простых рекомендаций.

Советы от эксперта «В»

– Совет первый и самый главный: заведите несколько ящиков, один для регистрации в соцсетях и на развлекательных сайтах, а другой для привязки банковской карты.

– Оформите отдельную карту для покупок в Интернете и не храните на ней большие суммы. Заведите отдельную карту, с которой отправляетесь на отдых.

– Не реагируйте на письма от неизвестного отправителя. Скорее всего это мошенник. Тем более не рекомендуется открывать подозрительные вложения к письму.

– Создавайте уникальные пароли к разным сервисам и делайте их сложными (минимум 10 символов). Не сохраняйте пароли в браузере.

– Скачивайте приложения только из официальных магазинов и обращайте внимание на то, к каким функциям гаджета они запрашивают доступ. Не скачивайте приложения, которые требуют доступа к вашим СМС-сообщениям.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО