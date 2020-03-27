Гостеприемной отрасли помогут снижением налогов Правительство Приморья в среду приняло первый пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введенных ограничений по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе края.

Соответствующий законопроект был одобрен на заседании Заксобрания края в среду, 25 марта.

Меры поддержки разработаны для снижения налоговой нагрузки на те отрасли экономики, которые больше всего пострадали от ограничений в связи с распространением коронавируса.

«Сейчас наибольшее негативное влияние ощутили пять сфер бизнеса. Это транспортные компании, работающие на международном направлении, гостиницы и хостелы, туристические компании, а также организаторы массовых мероприятий и организации культуры и спорта. Уже сейчас мы видим существенные потери у бизнеса на этих направлениях. Так, в гостиницах загрузка упала до 5 %, а у туристских предприятий региона (туроператоров и турагентов) выручка упала до нуля. При этом это более 18 тысяч рабочих мест, поэтому необходимо принять оперативные меры для поддержки регионального бизнеса», – подчеркнул заместитель председателя правительства края Константин Шестаков.

Для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН, или упрощенка), ставка по объекту «доходы» сократится с 6 % до 1 %, а по системе «доходы минус расходы» – с 15 % до 5 %. Возможность снизить налоговую нагрузку получили компании-перевозчики, а также кафе и рестораны, турагенства, организаторы выставок, предприятия гостеприимного сервиса, спорта и отдыха, работающие в сфере искусства и развлечений.

Также в 2020 году от уплаты налога на имущество освобождаются гостиницы и хостелы.

Дополнительные меры направлены на поддержку транспортных компаний, задействованных в экскурсионном и пассажирском обслуживании туристического направления. Для них принято решение снизить ставку транспортного налога в отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) с 37,5 до 10 рублей с каждой лошадиной силы.

Как отметили в региональном министерстве экономического развития, законопроект был разработан совместно с бизнес-объединениями Приморья и аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Марины Шемилиной. Принимаемые меры позволят снизить налоговые отчисления для более чем 3 тысяч хозяйствующих субъектов края, сохранив тем самым до 7,5 тысячи рабочих мест.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»