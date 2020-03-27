Авторынок на «Зеленке»: вместо покупателей – зрители Подорожавший доллар напрочь отбил желание у жителей Приморья покупать «свежие» подержанные автомобили.

Такой вывод сделал корреспондент «В», посетив авторынок «Зеленый Угол» во Владивостоке.

Машин на «Зеленке» по-прежнему много, но покупателей единицы. Точнее, праздношатающихся зрителей. Люди приезжают, осматривают авто и уезжают. Практически все визитеры – приморцы, жители либо Владивостока, либо других населенных пунктов края. Иногородних покупателей здесь не видели давно.

Пошлина – в евро, мясо – за рубли

В былые годы с наступлением тепла на «Зеленке» становилось оживленнее, покупатели были не только приморские, но и приезжие из соседних регионов. В этот раз зимнее затишье затянулось, и, похоже, надолго. По словам продавцов, можно несколько дней простоять и ничего не продать. Хотя цены на большинство авто остались на прежнем, зимнем уровне – пока еще много машин, завезенных до резкого роста курсов инвалют. Автодилеры утверждают: начиная с апреля цены на подержанные иномарки неизбежно поползут вверх – рынок будет наполняться ввезенными из-за рубежа бэушками, за которые пошлина была выплачена уже по выросшему курсу. Хотя пополнение будет совсем скромным: многие автодилеры с «Зеленки» уже отказываются от планируемых поставок в Россию подержанных машин.

– Мы не понимаем, почему пошлины на ввозимые автомобили установлены в евро, нефть продается за доллары, а мы покупаем продукты за рубли? Сегодня за непроходную легковушку 2011 года выпуска с объемом двигателя 1,5 литра при 85 рублях за евро пошлина составит около 500 тысяч рублей, – сетует Александр, один из продавцов на авторынке.

Он убежден, и с ним согласны коллеги по бизнесу: при таком курсе евро и доллара мало кто решится в ближайшее время завозить бэушные «японки».

«Зеленка» переедет в Африку?

С Александром солидарен его собрат по бизнесу Виктор Николаевич, который, как он уверяет, за годы работы на «Зеленке» продал больше подержанных иномарок, чем завод «АвтоВАЗ» своей продукции в Приморье.

– Сейчас продаю машины по старому курсу доллара – себе в убыток. Если пересчитаю стоимость своих бэушек по новому курсу, то их цена вырастет на 200-300 тысяч рублей. И по старым прайсам покупателей на них было немного, а повысить цену – и вовсе торговля затихнет, – вздыхает Виктор Николаевич.

Шесть выкупленных им в Японии автомобилей в пути во Владивосток. На каждой из них рассчитывал заработать от 30 до 40 тысяч рублей, за минусом оплаты аренды стоянки. Но планам на доход от бизнеса не сбыться: с удорожанием евро и доллара пошлина увеличилась с 360 тысяч рублей на непроходную машину с объемом двигателя 1,5 литра до 440.

– Японцы не готовы продавать на аукционах машины в Россию на 2-3 тысячи долларов дешевле в связи с удешевлением рубля. Им это невыгодно. Все подержанные авто заберут Пакистан, Африка, другие страны. Те машины, которые я уже купил и сейчас везу, даст бог, продам в ноль либо с небольшим минусом и, наверное, уйду в другой бизнес, не знаю куда, но привозить машины больше не буду. Мы уже в четвертый раз наступаем на одни и те же грабли, – сетует автодилер. Он говорит, что в аналогичной ситуации находятся все продавцы «Зеленого Угла».

В то же время торговцы подержанными иномарками единодушно признают, что падение рубля спровоцировало у некоторой прослойки общества интерес к дорогим внедорожникам. Их покупают даже те, у кого уже есть престижное авто, – просто с целью вложить деньги. Но берут люксовые машины не на авторынке, а в дилерских салонах. Чтобы авто было с нулевым пробегом и с гарантией.

Если в скором времени национальная валюта не вернется в прежние рамки, большинство наших сограждан, обладающих подержанными «японками», будут эксплуатировать ранее приобретенную машину до полного износа. И, поскольку фирменные запчасти также подорожают, владельцы иномарок предпочтут для ремонта закупать восстановленные детали, снятые с машин, попавших в ДТП. Что явно не будет способствовать снижению аварийности на дорогах… Ну или пересаживаться на продукцию отечественного автопрома. Скорее всего, все к этому и идет.

Справка

Согласно правилам таможенного оформления, введенным с 2009 года, автомобили по возрасту разбиты на три категории: до трех лет, от трех до пяти лет включительно и старше пяти лет. Для каждой из этих категорий свои правила расчета пошлины. Они направлены на стимулирование ввоза автомобилей возрастом до пяти лет, а на остальные пошлины намного выше (запретительные). При расчете возраста машины учитывается месяц ее выпуска. Возраст машины считается с учетом даты подачи документов на таможенное оформление. Если автомобиль куплен в Японии в возрасте 4 года и 11 месяцев, но ввезен в Россию месяц спустя, он уже становится непроходным. На такие автомобили пошлина выше.

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Автор: Сергей КОЖИН