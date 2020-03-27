Шоудаун: мяч, наполненный шариками, черные очки и перчатки Сыграть в настольный теннис, определяясь только на звук, – теперь это возможно во Владивостоке. Местное отделение Всероссийского общества слепых при поддержке администрации города реализовало в краевой столице социальный проект «Шоудаун – играют все».

Тренироваться могут не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и все желающие, отметили в пресс-службе мэрии.

История игры шоудаун берет начало с 1960 года, когда настольный теннис адаптировали для незрячих и слабовидящих людей. Спустя 20 лет этот вид спорта дебютировал в качестве показательного вида на Паралимпийских играх в Нидерландах. Первый турнир по шоудаун в России состоялся в Калининградской области в 2014 году.

Сегодня в шоудаун играют в 60 регионах страны. В Приморье до недавнего времени настольный теннис для инвалидов по зрению был не развит. Реализацией уникального для региона проекта занялось Владивостокское общество слепых. На грант администрации краевого центра организация закупила теннисный стол и всю необходимую для игры экипировку: специальный пластиковый мяч, черные очки, повязки для глаз, ракетки и перчатки.

«Шоудаун – это игра, соединяющая в себе принципы настольного тенниса и аэрохоккея. Мяч наполнен шариками, и при перемещении по столу издает звук, который помогает игрокам определять его местоположение, отражать атаки противника и защищать свои ворота. Цель игры – забить мяч в лузу противника. Поскольку шоудаун разработан специально для слепых людей, стол имеет закругленные края. При этом мяч скользит по поверхности стола, а посередине поля расположена перегородка, разделяющая его на две части», – объясняют правила игры организаторы.

В этой игре главное – звук. Поэтому занимаются спортсмены в полной тишине – ободряющие крики болельщиков не только не нужны, но и категорически запрещены. Чтобы уравнять шансы игроков, каждый из них надевает на глаза повязку. Поэтому попробовать себя в таком виде спорта могут даже зрячие. К тому же игра не требует особой физической формы и не имеет возрастных ограничений.

Отметим: тренировки по шоудауну будут проходить (когда позволит ситуация по коронавирусу) на базе Владивостокской местной организации Всероссийского общества слепых (ул. Прапорщика Комарова, 15). В июне и сентябре запланированы соревнования среди членов организации, а в ноябре – итоговый открытый турнир среди инвалидов по зрению.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»