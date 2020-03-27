Развлекательный аттракцион остался без электрокаров Во Владивостоке владельцев незаконных уличных аттракционов привлекли к ответственности.

Нарушения были выявлены в ходе рейда полицейских и специалистов административно-территориального управления (АТУ) Фрунзенского района на территории набережной Спортивной гавани, сообщили в пресс-службе мэрии.

В отношении двух предприимчивых граждан составлены протоколы по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии». Кроме того, у одного из нарушителей, который оказывал услуги по прокату, изъяты автомобили, управляемые с дистанционного пульта.

«Недобросовестные предприниматели зачастую не только работают без разрешительных документов, но и создают неудобства горожанам, а в некоторых случаях – угрозу жизни и здоровью людей. Тем более никто из прокатчиков не несет ответственности за безопасность детей на этих аттракционах», – подчеркнули в АТУ Фрунзенского района.

Напомним, что представители районных административно-территориальных управлений совместно с полицией и другими органами регулярно проводят рейды по выявлению и привлечению к административной ответственности нарушителей правил благоустройства. Штрафы придется заплатить за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зеленых насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»