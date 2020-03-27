Ремонт дорог начнут с запуска асфальтовых заводов К ремонту дорог во Владивостоке планируют приступить ближе к середине апреля. Как пояснили в пресс-службе мэрии, ожидается, что именно в этот период начнут работу асфальтовые заводы.

Они будут запущены только после установления определенных температур воздуха, когда подрядчики по ремонту дорог смогут выполнять работы в соответствии с нормативными требованиями, уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации краевого центра.

«Начать дорожные работы с применением горячих асфальтобетонных смесей сейчас, когда не установились необходимые погодные условия, значит провести их некачественно, с нарушением технологии, – отметили в управлении. – Отремонтированное асфальтовое покрытие будет служить долго, только если асфальтобетонную смесь укладывать в сухую погоду при температуре не ниже 5 градусов тепла. Как только такая погода во Владивостоке установится, подрядные организации сразу приступят к работам».

В управлении дорог и благоустройства города добавили, что к работе готовы приступить порядка пяти асфальтовых заводов.

В списке первоочередных для ремонта – улицы Аллилуева, Котельникова, проспект «Красного знамени», Шилкинская, перекресток Фадеева – Спортивной, Невельского, Пушкинская, Ладыгина, Партизанский проспект, Рудневский мост, Луговая, Жигура, Печорская, дороги в микрорайоне Снеговая Падь, улицы Иртышская, Станюковича, Надибаидзе, Никифорова, Магнитогорская, Русская, Успенского и многие другие.

В этом году пять улиц Владивостока – Монтажная (от дома № 54а до дома № 98 на ул. Борисенко), Сабанеева (от пересечения с ул. Луговой до дома № 22 на ул. Сабанеева), Каплунова (от ул. Спиридонова до ул. Невельского), Крыгина (от дома № 12 до дома № 111) и Успенского – будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По итогам открытых аукционов ремонтом улицы Крыгина займется компания «Инвестстройторг», улицы Сабанеева – «Бетон-Сервис», Каплунова будет ремонтировать компания «Ростон», участок улицы Успенского – «Объединенная строительная компания-1», а ремонт улицы Монтажной проведет компания «ПромстройДВ».

Также ряд основных городских магистралей и около 60 проездов отремонтируют во Владивостоке после проведения открытых аукционов и заключения муниципальных контрактов с предприятиями-победителями.

Все дорожные работы в краевом центре планируется завершить до конца октября.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»