Отправленным в неоплачиваемые отпуска предложат общественные работы Дополнительные меры поддержки в сфере занятости предусматривают в Приморье из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе края.

В министерстве труда и социальной политики края уточнили, что прорабатывается вариант временной занятости работников, находящихся под риском увольнения. Среди них сотрудники тех отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса и находятся в вынужденном простое: водители автобусов, персонал средств размещения и мест общественного питания и другие.

В качестве временной меры им предлагается занятость до момента стабилизации ситуации. Средства на зарплату будут выделены из федерального бюджета, на эти цели планируется направить 84 миллиона рублей. Деньги пойдут на оплату общественных работ, к которым будут привлекаться люди, вынужденные находиться в отпусках без сохранения заработной платы. Они будут получать около 14,5 тысячи рублей в месяц.

Общественные работы организуют муниципалитеты.

Еще одна дополнительная мера поддержки в сфере занятости – это возмещение работодателям, чьи предприятия не находятся на карантине, расходов на частичную оплату труда работников, вновь принимаемых на работу, из числа безработных граждан, выпускников и тех, кто был уволен в связи с сокращением (ликвидацией организации).

По словам специалистов регионального минтруда, на федеральном уровне уже разрабатываются нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми будут подготовлены краевые документы.

Справка

Работа будет предлагаться в следующих направлениях деятельности:

– строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;

– деятельность в сфере ЖКХ;

– работа в сельском и лесном хозяйстве;

– строительство жилья и других объектов;

– обслуживание пассажирского транспорта;

– озеленение и благоустройство;

– уход за престарелыми и инвалидами;

– оздоровительный отдых детей на каникулах;

– участие в мероприятиях общественно-культурного назначения;

– перепись населения и другие.

Автор: Отдел новостей «В»