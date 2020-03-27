Готовность повысили до закрытия и дезинфекции В столице ДФО в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции введен режим повышенной готовности. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, постановление подписал глава города Олег Гуменюк.

Все службы приведены в режим повышенной готовности, начал работу оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

В ближайшее время начнут работу изоляционные пункты. Сейчас специалисты городской администрации занимаются поиском подходящих помещений для временного размещения населения с подозрением на коронавирус.

Отметим, что ранее во Владивостоке были приняты дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В салонах автобусов, троллейбусов, трамваев, фуникулера постоянно проводят дезинфекцию. Такие же мероприятия проводят в детских садах, школах, общественных местах.

Во Владивостоке на неопределенное время закрылись ряд учреждений культуры (см. стр. 8), также решено временно приостановить работу бассейнов. В спортивных залах рекомендовать ограничить число людей до 50 человек.

На неопределенный срок прекратил прием посетителей Приморский океанариум. Закрыт Ботанический сад.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В »