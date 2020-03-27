«Давайте не полагаться на русский авось» В связи с эпидемией коронавируса в России дни с 30 марта по 3 апреля объявляются выходными. Именно так заявлено в указе президента РФ. Кроме того, как сообщил Владимир Путин 25 марта в своем обращении к гражданам страны, голосование по поправкам в Конституцию переносится на неопределенный срок, планируется ввести дополнительные льготы для граждан и бизнеса, а также новые налоги.

Глава государства заявил о целом ряде мер по борьбе с последствиями COVID-2019. Так, например, плебисцит, посвященный изменениям в Основной закон, переносится с 22 апреля на неопределенную дату.

«Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране и, опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования», – отметил президент.

Также глава государства объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением заработной платы.

«Длинные выходные нужны, чтобы снизить скорость распространения болезни. Давайте не будем поступать, полагаясь на русский авось», – подчеркнул Владимир Путин.

На официальном сайте Кремля уже размещен соответствующий указ главы государства. Согласно документу меры не распространяются на непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные организации, а также обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы и ряд других. Все органы федеральной, региональной и муниципальной власти и СМИ продолжают функционировать.

Президент объявил ряд социальных мер. Он отметил, что «все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически». Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть доставлены до майских праздников.

По словам Владимира Путина, в ближайшие три месяца – начиная с апреля – всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно будет выплачиваться по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Поддержат также тех, кто оказался на больничном или потерял работу. «Выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц», – сообщил президент. Такая норма будет действовать до конца текущего года. Максимальную выплату по пособию по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей в месяц.

Глава государства предложил предусмотреть каникулы по кредитам. Если у человека месячный доход сократился более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без всяких штрафных санкций.

Послабления ждут малый, средний бизнес и микропредприятия, работающие в сфере услуг и других сферах, наиболее пострадавших от коронавируса. Выплаты по кредитам для них отодвигаются на шесть месяцев. Компаниям малого и среднего бизнеса планируется предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие полгода. А микропредприятиям дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Вводится на шесть месяцев мораторий на банкротство малых и средних предприятий. Предлагается с 30 до 15 % снизить для них размер страховых взносов. Но только в случаях, если зарплаты превышают МРОТ. Данная мера вводится на долгую перспективу.

Также Владимир Путин предложил ввести два дополнительных изменения в налогах. Первое касается выплат доходов (в виде процентов или дивидендов) в офшорные юрисдикции. Их размер будет увеличен с 2 до 15 %.

Второе касается налога с процентов по банковским вкладам.

«Для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 %. То есть не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений», – подчеркнул президент.

Комментарий эксперта

Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

– Сегодня в воронку экономических трудностей попадают все больше предприятий, причем совершенно разной направленности. Уже сейчас некоторые бизнесы отправляют работников в отпуск без содержания, владельцы бутиков сами становятся за прилавки и так далее. В этой ситуации любая поддержка полезна.

Особенно отмечу снижение размера страховых взносов в два раза. Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, заявлял о необходимости этой меры еще в начале года. Как мы видим, эта мера вошла в перечень президента. Более того, несмотря на то что ее можно считать антикризисной, она, как понятно из его слов, будет продолжена и в дальнейшем.

Во-вторых, у предприятий со сложностями в экономике есть шанс на полгода отсрочить выплату кредитов. В то же время сегодня по требованию властей закрыты бассейны, центры досуга, отменены массовые мероприятия – пострадало множество направлений, индустрий. Кто им возместит убытки? И откуда они возьмут средства на покрытие кредитов после того, как пройдут полгода? Поэтому бизнес ждет, что пакет мер поддержки будет продолжен и пострадавшие предприятия будут полностью освобождены от налогов.

Важный момент, что отсрочка по выплате кредитов в отношении граждан коснулась тех, кто значительно потерял в заработке. Ранее Центробанк предлагал распространить меру только на тех, кто заразился инфекцией. Но президент, как видно из послания, расширил ее применение. Дело в том, что многие предприниматели оформляют кредиты для своего бизнеса как физлица. И для них эта мера будет существенной.

Что касается объявленных главой государства оплачиваемых недельных каникул, то бизнес-сообщество пока не понимает, за чей счет все это будет происходить. Точнее, есть понимание, что за счет работодателей. Уже есть случаи, когда предприниматели вынуждены отправлять людей в отпуск без содержания.

Мы надеемся, что это только первый пакет мер поддержки, за которым последуют и другие меры.

Фото с сайта Kremlin.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ