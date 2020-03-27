Приморскую столицу поддержат хвойным каркасом Сосны, пихты, можжевельники даурский и китайский будут радовать горожан круглый год

Опыт озеленения территории Приморского океанариума применят в скверах Владивостока, которые планируют благоустроить в этом году по федеральному проекту «Формирование современной городской среды».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом стало известно в ходе рабочей поездки на полуостров Житкова заместителя главы администрации Владивостока Азата Ислаева и сотрудников МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока».

Во время встречи начальник отдела обслуживания территории Приморского океанариума Аркадий Безделев рассказал о растениях, которые ему удалось вырастить в непростых климатических условиях, а также о том, как применить этот опыт для озеленения городских скверов.

«Условия полуострова Житкова, на котором расположился океанариум, гораздо жестче и тяжелее, чем в континентальной части Владивостока. Здесь много ветра, соли, а зимой практически нет снега. Потому все растения, которые сейчас произрастают у нас, будут прекрасно чувствовать себя и в городских скверах», – отметил Аркадий Безделев.

В озеленении территории океанариума упор был сделан на приморские виды растейний, которые чувствуют себя здесь как дома. Сосна густоцветковая, пихта цельнолистная, можжевельники даурский и китайский прекрасно смотрятся на склонах и радуют глаз круглогодично.

«Полученный опыт будет максимально адаптирован к существующим проектам благоустройства скверов – на улицах Надибаидзе, Лермонтова, на острове Попова, Жариковского, Игнатьевского скверов и других», – отметил Азат Ислаев.

Кроме того, своим опытом создания ландшафтных зон поделился в ходе рабочего выезда член Приморского отделения Российского экологического общества Юрий Щербак.

«В скверах и в целом в городе хорошо бы смотрелся хвойный каркас из густоцветковой сосны, – говорит Юрий Щербак. – Сосны будут структурировать пространство и украшать город в те полгода, когда нет зелени. К ним можно подсаживать местные породы – абрикосы, яблони, рододендроны, клены. Главное, сделать так, чтобы в теплое время года город постоянно выглядел цветущим».

И такая работа уже ведется. В прошлом году во Владивостоке высажено более 500 хвойных видов растений – ель сибирская, сосна Банкса, сосна густоцветковая, ель колючая сизая, можжевельник. В этом году добавятся туи, пихты, тисы, сосны, ели и лиственницы. Специалисты разработали концепцию озеленения города на 2020 год, в которой также учли опыт Приморского океанариума и запланировали к высадке на территории города 3300 хвойных деревьев и кустарников. Всего же будет высажено 25 тысяч деревьев и кустарников.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»