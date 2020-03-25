Что синоптику гололедица, то обывателю гололед Почему мы называем некоторые предметы и явления неправильно

Слова, которые мы используем каждый день, кажутся нам настолько привычными, что, узнав об их «неправильности», мы испытываем и удивление, и возмущение: если все так говорят, то неправильным это быть не может!

Все дело в отличиях научной и наивной картин мира: представления ученых и специалистов из разных областей о том, как устроена окружающая действительность, часто расходятся с представлениями обывателей, и это отражается в языке. Но ошибочные версии употребляются в речи на протяжении длительного времени, да еще и несколькими поколениями, в результате даже лингвисты признают их устоявшимися выражениями, а некоторые закрепляют в словарях как допустимые, хотя и с пометкой «разговорное». Так что вряд ли мы перестанем называть предметы и явления так, как привыкли, но узнать о том, как они правильно называются в анатомии, биологии, других науках, будет для всех и любопытно, и полезно.

Мимоза – никакая не мимоза

Мимоза ассоциируется у нас с 8 Марта и радостью от наступающей весны. Но, оказывается, эти пушистые желтые веточки принадлежат совсем другому растению – акации серебристой, раскидистому вечнозеленому дереву родом из Австралии.

Полное название настоящей мимозы – мимоза стыдливая. Это многолетнее травянистое растение с сиреневато-розовыми цветами и листьями, которые быстро складываются в ответ на прикосновение.

Есть, кстати, и другие растения, которые мы называем неправильно: сибирский кедр на самом деле не кедр, а сосна, камышом мы привыкли звать рогоз, геранью – пеларгонию, а подснежником – пролесок и ветреницу.

Гололед и гололедица не одно и то же

«На дорогах гололедица» – хорошо знакомая всем фраза из метеосводок. Гололед синоптики тоже упоминают. Однако в их профессиональной речи эти слова четко различаются. Гололедица – это слой снега на дорогах и тротуарах, который подтаял, а потом снова замерз (или его плотно утоптали), в результате на поверхности образовалась тонкая и скользкая ледяная корка. Гололед же, с точки зрения метеорологов, – это слой льда на земле, растениях, проводах. Он образуется из-за намерзания осадков при резком потеплении, высокой влажности и ветре. Ледяная корка при этом может быть такой толстой и тяжелой, что обрывает провода и ломает ветви деревьев.

При этом, как отмечает портал Грамота.ру, в общем употреблении (не в профессиональной речи) слова «гололед» и «гололедица» часто не различаются, и словари русского языка отражают совпадение в их значениях: и состояние погоды, когда на земле образуется корка льда, и саму такую обледеневшую поверхность можно называть как гололедом, так и гололедицей.

Интересное объяснение этой языковой ситуации дает известный лингвист Владимир Колесов: «Вначале было слово «гололедица». Это обозначение погодных условий в зимнее время по общему типу выражений вроде метелица, непогодица, распутица, заряница и т.п. Вторичность слова «гололед» помогает в его распространении, оно заменяет слово «гололедица», вытесняя его как собирательно общее по смыслу, но одновременно и более понятное современному человеку. Сегодня языковеды решаются сказать, что гололед и гололедица «абсолютные синонимы» в литературном языке, и только метеорологи различают гололедицу (лед на дорогах) и гололед (корку льда на деревьях, на проводах и т.д.)».

«Нажать на курок» невозможно

В кино мы не раз слышали фразы вроде: «Одно движение – и я нажму на курок!» Но это ошибочное выражение (особенно если по сюжету фильма подразумевается, что говорящий так персонаж разбирается в огнестрельном оружии, например, он полицейский).

Дело в том, что при нажатии на курок выстрела не произойдет: эта деталь предназначена для того, чтобы привести оружие в боевую готовность. Курок нужно взвести (поставить на взвод, спустить; нажимать на него бесполезно). А чтобы выстрелить, нужно нажать на спусковой крючок.

Литавры – вовсе не тарелки

Лингвист Ирина Левонтина в книге «Русский со словарем» пишет, что заблуждение «литавры – это медные тарелки» есть почти у всех, и даже знаменитые литераторы не знали, что это такое. Маяковский писал: «Грудь наша – медь литавр». Грин описывал их звук так: «Бухнуло глухое серебро литавр». Даже Пушкин упоминал их «звон». На самом деле литавры – это подобие барабанов. Поэтому правильно говорить не «звон литавр», а «грохот литавр».

Литавры – музыкальный инструмент семейства ударных. Состоит из двух – семи металлических чаш, сделанных в форме котла. Открытая часть чаш обтягивается кожей, иногда пластмассой. Корпус литавры делают из меди, редко из серебра или алюминия.

Баян – это вам не гармонь

Баянисты обижаются, когда их инструмент называют по-простецки гармошкой. Баян устроен сложнее: если на гармони один-два ряда кнопок, то у баяна – три-шесть. Поэтому его звучание гораздо богаче, а звуковые возможности шире, на нем можно исполнять сложные музыкальные произведения.

Многие путают баян еще и с аккордеоном, но у последнего не кнопки, а клавиши, как у пианино.

Иней и изморозь – разные явления

То, что мы называем инеем, может оказаться изморозью. Это не одно и то же, и образуются они по-разному.

Изморозь возникает на длинных и тонких предметах, например, на ветвях деревьев или металлической сетке, при морозной погоде и высокой влажности, и она выглядит как гирлянды пушистых кристаллов. Иней же образовывается в холодные ясные ночи на сплошных поверхностях (почве, стенах домов) в виде мельчайших кристалликов и может создавать причудливые узоры. Это более частое явление, чем изморозь.

Кстати, грамотный человек не должен путать и изморозь с изморосью – мелким моросящим дождем.

Плечо – это не то, что мы думаем

Большинство из тех, кто далек от медицины, называет плечом часть туловища от шеи до руки. Говоря «взвалить на плечи тяжкий груз», мы подразумеваем, что ноша взваливается на спину с опорой на те самые короткие отрезки туловища, «откуда руки растут».

На самом деле плечом называется верхняя часть руки выше локтевого сустава (и это не вопрос наименования, а факт анатомии). То, что ниже, от локтя до запястья, – это предплечье (многие, кстати, ошибочно полагают, что предплечье – это как раз верхняя часть руки). А плечо в анатомическом смысле – это надплечье и плечевой сустав.

У змеи нет жала

Многие считают, что змеи жалят острым, раздвоенным на конце языком. Мы говорим: жало змеи, змея жалит. Даже классики так считали: у Пушкина – «жало мудрыя змеи», у Тургенева – «Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало».

На самом деле жало есть только у насекомых. Змеи кусают зубами, как и все остальные животные. И яд вводят с помощью зубов, внутри которых есть специальные каналы (у некоторых змей – желобок на внутренней стороне зуба). Раздвоенный язык не жалит, это орган обоняния и осязания. Он постоянно в движении: собирает мелкие частицы воздуха, воды и почвы и передает их в ротовую полость. Там у змей расположен орган Якобсона, который анализирует химический состав этих частиц и по ним определяет, где находится добыча или хищник.

Целлофан полиэтилену не родственник

До сих пор многие (и старые, и молодые) называют полиэтиленовые пакеты целлофановыми, хотя целлофан и полиэтилен – совершенно разные материалы.

Целлофан – это прозрачная пленка, изготовленная из целлюлозы (которую получают из древесины). Это натуральный материал, при утилизации он быстро разлагается. Полиэтилен получают химическим путем из газа этилена. Разлагается полиэтилен медленно и является одной из самых больших проблем для окружающей среды, так как загрязняет океан и почву.

В последние десятилетия полиэтилен благодаря своей дешевизне почти вытеснил целлофан, но сейчас интерес к целлофановой пленке возрождается из-за ее экологичности.

Фото:

Eric Hunt/Wikipedia и jackmac34/Pixabay, JoanjoCastello/Pixabay и muswiki.ru, Алексея ВОРОНИНА, Andreas Trepte и tracy/Wikipedia, Nevit Dilmen/Wikipedia

Автор: По материалам AdMe.ru и Грамота.ру