Сергей Глушко умеет делиться позитивной энергией Отмечая 50-летие, артист убежден: человек не обязан подгонять себя под дату в паспорте

Одним он знаком как муж Наташи Королевой, другим – как стриптизер и бодибилдер Тарзан, а третьи еще помнят популярный рекламный ролик 90-х, где Глушко выступил в роли кентавра. А еще он артист и, между прочим, далеко не глупый человек. И ныне отмечает важную дату – 50 лет.

В это верится с трудом: Сергей выглядит ну от силы на сорок, полон сил, энергии и оптимизма. Продолжает давать яркие представления для женщин. Снимается в кино и играет в театре. С супругой Наташей Королевой, с которой они вместе уже почти 20 лет, устраивают музыкально-танцевальные шоу, и, возможно, скоро к ним присоединится их 18-летний сын Архип.

Возраст – вещь относительная

– Сергей, признаюсь честно: когда узнала, что отмечаете такую круглую дату, не поверила и даже несколько раз уточнила. Но все верно: вам, как это ни странно, 50 лет! Вы сами ощущаете этот возраст, верите, что вам реально полтинник?

– Нет, не ощущаю и не верю. У меня сформировалась на этот счет определенная философия. Я инженер по образованию, у меня рациональный мозг, поэтому стараюсь ко всему подходить с точки зрения логики. Но есть вещи, которые нам недоступны, например время. Возраст – это определенная условность, дата в паспорте. Но человек не обязан под эту цифру себя как-то подгонять. Хотя многие пытаются именно это делать: считают свои годы и думают, как в каком возрасте надо себя вести, что носить и что чувствовать в связи с определенной датой. Я лично считаю, что не надо обращать внимания на эти цифры в паспорте и на людей, которые туда каждый день заглядывают, а потом половину дня проводят в депрессии. Зачем? Это во времена Пушкина человек, которому 40 лет, уже считался пожилым, а в 60 и вовсе глубоким стариком. А сейчас про тех, кому 60 лет, уже нельзя даже сказать «пожилой человек». Продвинулась медицина, изменился образ жизни, и старость отодвинулась на десятки лет. Не надо бояться возраста – надо в любом возрасте наслаждаться жизнью в той мере, в какой она тебе это позволяет.

– Что вы имеете в виду, когда говорите «наслаждаться жизнью»?

– В первую очередь – любимое дело. Чтобы человек мог заниматься самореализацией, был полезен, нужен людям, обществу. Ты что-то берешь у этой жизни и должен что-то отдавать взамен, причем окружающим. Лично я абсолютно четко понимаю, что я сейчас даю людям. Дело не в стриптизе, не в танцах, а в том, что я умею делиться позитивной энергией. Этого всегда не хватает в нашей жизни, это всегда в цене.

Кстати, надо возраст мерить возможностями мозга. Мне понравилась мысль Андрея Шлапака, автора книги «Механические куклы» (гениальное произведение, рекомендую всем). Один из героев этого произведения говорит: «Возраст дается человеку для того, чтобы он становился лучше, а не для того, чтобы он старел». Мне очень понравилась эта мысль!

В спорте с первого класса

– Когда человек средних лет так прекрасно выглядит, журналисты спрашивают: что вы делаете, чтобы поддержать себя в хорошей физической форме? Но я уже знаю ваш ответ: занимаетесь спортом. Не устали еще от тренировок?

– Нет, наоборот, если я по какой-то причине не могу сходить в спортивный зал, я себя нехорошо чувствую. Таков мой образ жизни. Так было всегда, и это не связано с тем, что я танцую в стриптизе. Если бы был, например, бухгалтером, то занимался бы точно так же. А началось с того, что в первом классе я сам пошел и записался в спортивную секцию, никто меня не заставлял… Фанатично занимался спортом и будучи подростком, и будучи военным.

– Был пример для подражания?

– Герой фильма моей юности «Фанат», которого играл Алексей Серебряков, упорно занимался карате. И я был вот таким же фанатом спорта, и по сей день им остаюсь. Нельзя сказать, что всю жизнь подражаю герою фильма, просто я по природе, по складу характера такой же, это данность.

Внимание – вниманию!

– Вы уже, наверное, знаете ответ на самый трудный для мужчин вопрос: чего хотят женщины?

– Того, чего хотят все люди – и женщины, и мужчины. Внимания. Его хотят все. Все просто на самом деле.

– Вы с Наташей много лет вместе. Наверное, уже много веселых и не совсем правдивых историй про себя читали?

– Да, многие журналисты про меня пишут только в контексте каких-то придуманных историй: про меня или про моих многочисленных любовниц (смеется). Периодически «разводят» с Наташей – пару раз в год, причем без нашего ведома.

– Как на это реагируете?

– Уже практически никак не реагируем, не обращаем внимания. Или смеемся. А когда долго никто про нас ничего подобного не пишет, начинаем беспокоиться: «Про нас, наверное, забыли!» (смеется).

Любимые роли

– Сейчас вы снимаетесь в новом сезоне сериала «Фитнес». Что у вас там за роль?

– Роль на самом деле небольшая – играю сам себя, так что все достаточно просто.

– Есть еще интересные предложения в кино?

– Интересного предлагают мало, но я не в претензии. Вообще, я человек в выборе ролей довольно разборчивый. Я же много играю в театре, мне это дает такую внутреннюю компенсацию, которую ни с чем не сравнить. В то же время всегда открыт для интересных предложений – и для театральных, и для прочих. Но только для интересных. К счастью, я имею возможность не на все соглашаться. Я же не являюсь штатным служителем репертуарного театра и могу не играть все подряд – имею право выбирать, как свободный человек. Но если звучит вопрос, какие роли у меня любимые, тут не могу ответить: они все любимые. Я же их сам выбрал для себя.

– Многие актеры говорят, что театр для них гораздо важнее, чем кино. Вы с этим согласны?

– Конечно. Только единственное, надо понять: важнее для чего? Если для кошелька, то, конечно, это кино. А если для души, то, безусловно, театр.

Семейное трио

– На днях ваш сын Архип опубликовал пост в «Инстаграме»: он стал творческим человеком, пошел по стопам родителей, записывает песни…

– Было бы удивительно, если бы он выбрал что-то другое. Архип, как вся молодежь, блогерствует понемногу. И еще поет: занимается вокалом, выпускает клипы. Причем делает это все достаточно самостоятельно.

– Профессионально помогаете ему? Что-то подсказать, например, можете?

– Мама, конечно же, помогает. У нее все-таки для этого есть возможности именно с профессиональной певческой точки зрения. Я пока наблюдаю со стороны, что из этого выйдет. Не пресекаю и не потворствую. Мы много с сыном общаемся, много времени проводим вместе, я читаю его посты в Интернете и понимаю, что в его юной голове роятся очень интересные мысли. И мне приятно, что он думает не только о том, где и с кем ему потусоваться. Ему интересно свое развитие. Он себя пробует, ищет. Это важно.

– Допускаете, что когда-нибудь втроем выйдете на сцену? Такое семейное трио…

– Почему нет? Вполне может быть. Время покажет...

Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»)

Автор: Валерия ХВАЩЕВСКАЯ, ИА «Столица»