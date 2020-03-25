За полчаса до весны Бледно-голубое небо, синее море. Мутно-белый снег, прозрачно-белый лед. Коричневая земля, рыжая после зимы трава… Нет пока еще в природе весеннего и уж тем более летнего разноцветья.

Спокойная, даже хладнокровная пастель царит в марте на приморских просторах.

Но сколько же в них красоты: в этом безумно глубоком синем и размытом голубом, в непарадно белом (снега уже ноздреватые, сереющие, совсем не похожие на торжественную белизну декабря), в золотисто-медном рыжем, в палевом, выгоревшем песочно-желтом! Эта пастельная палитра, словно гипнотизер, вводит в состояние расслабления и умиротворения…

Фотокор «В» Алексей Воронин в минувшие выходные побывал на полуострове Краббе, что в Хасанском районе Приморья. И запечатлел для нас с вами эту уникальную мимолетную красоту приглушенных оттенков. До весны осталось полчаса. (Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. См. стр. 2) Уже совсем скоро растают снега, пробьется первая зелень и исчезнет эта скромная, почти робкая прелесть межсезонья. Успейте же насладиться!

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ