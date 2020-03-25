Активные, дружные, достойные во Владивостоке выбрали лучшие семьи года Муниципальный этап конкурса «Семья года» завершился в приморской столице. Из более чем десяти семей, которые решились участвовать в конкурсе, комиссия выбрала четырех победителей в разных номинациях, информирует пресс-служба администрации города.

Дружные, активные, спортивные, творческие – список положительных качеств участников конкурса «Семья года» можно продолжать долго. Всего на участие в конкурсе заявились 13 «ячеек общества» в номинациях «Золотая семья», «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Семья – хранитель традиций». Выбрать из них самых лучших, как признаются члены комиссии, оказалось непростой задачей. Потому что все, кто принял участие в конкурсе, бесспорно, достойны того, чтобы их назвали «семьей года».

Победителей торжественно наградят во время празднования Дня города 2 июля.

Все они представят Владивосток в краевом этапе.

Победители

Номинация «Золотая семья»: семья Вакулишиных

Настоящий пример для подражания – Григорий и Эдла Вакулишины. Их крепкому браку исполнилось уже 72 года! Григорий Антонович – участник Великой Отечественной войны, отдавший службе в армии более 36 лет. Полковник в отставке, офицер-зенитчик, участник взятия Кенигсберга. Его боевой путь отмечен множеством наград.

После увольнения со службы Григорий Вакулишин работал учителем военного дела и географии. Трудовая биография Эдлы Августовны неразрывно связана со службой мужа в разных воинских частях. Григорий Антонович продолжает активную общественную жизнь в совете ветеранов Первореченского района, проводит встречи со школьниками и студентами.

За годы совместной жизни они воспитали двоих детей. Сегодня Григорий Антонович и Эдла Августовна могут похвастать большой семьей: у них пять внуков, девять правнуков и один праправнук.

Номинация «Молодая семья»: семья Лихачевых

Юлия и Павел Лихачевы воспитывают четверых сыновей: Андрея, Диму, Колю и Мишу. О каждом из них рассказывают с гордостью.

Андрею 11 лет, он занимается легкой атлетикой и во всем помогает родителям. Диме 9 лет, он увлекается бальными танцами. Дима – солнечный ребенок, добрый и заботливый. После его рождения Юлия занялась помощью семьям, воспитывающих детей с синдромом Дауна.

– Я веду блог в «Инстаграме», где пишу полезные статьи о многодетности, детях с синдромом Дауна. Мы принимаем участие в мероприятиях в поддержку семей с особыми детьми. Во всех делах мне помогает супруг Павел, – рассказывает Юлия Лихачева.

Сыну Коле 6 лет, он ходит в детсад и, как Дима, на бальные танцы. Самому младшему, Мише, всего 3 месяца.

Павел – предприниматель. А еще увлекается ремеслами и самостоятельно делает мебель для дома. Вместе с детьми Лихачевы ходят на рыбалку и в горы, проводят выходные на свежем воздухе.

Номинация «Многодетная семья»: семья Белоусовых

Николай и Инна Белоусовы в браке 31 год. Николай работает водителем автобуса в школе № 70, Инна руководит клубом любителей кошек.

Настоящая гордость семьи – 11 детей. Трое из них родные: совместные дочь Валерия и сын Игорь, а также Сергей, сын от первого брака жены, усыновленный Николаем. Восемь ребятишек – приемные.

В 2007 году семья взяла под опеку мальчиков-близнецов Константина и Дмитрия. В этом году им исполняется 14 лет. В 2013-м в семье снова случилось пополнение: под опеку взяли Павла. А в 2015-м в семье появилось сразу пятеро детей.

– Мы с мужем увидели в программе «Пока все дома» замечательных девочек, оставшихся без опеки родителей, и приняли решение забрать их в нашу дружную семью, – рассказывает Инна Белоусова. – Но оказалось, что у малышек есть старший брат, он в то время находился в интернате для детей с нарушениями слуха. Конечно, его мы тоже забрали. Еще одного мальчика, Андрея, мы взяли из детского дома, где жил наш Павел. Так к нам приехали пятеро детей: Никита, Алина, Надежда, Анастасия и Андрей. Дети все очень хорошие, добрые, умные, наши помощники.

У каждого ребенка свои увлечения. Костя и Дима играют на баяне и саксофоне, Паша и Андрей увлекаются тхэквондо и шахматами, Никита – футболом, Алина, Надя и Настя могут похвастать участием в олимпиадах и конкурсах. Старшие дети живут отдельно.

Номинация «Семья – хранитель традиций»: семья Борщ-Чиркиных

Спортивной семье Борщ-Чиркиных 29 лет. Папа Максим работает старшим механиком на судах. Мама Ольга занимается воспитанием детей и общественной деятельностью. Она проводит благотворительные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

У старшего сына Максима инвалидность, но, несмотря на это, он ведет активный образ жизни, принимает участие в спортивных, благотворительных мероприятиях, имеет множество наград. Средний сын Егор – студент школы Олимпийского резерва. С раннего детства занимался айкидо и греблей на байдарке. В 17 лет стал мастером спорта. Он победитель и призер всероссийских соревнований и чемпионатов. Дочь Олеся учится в 9-м классе, с 4 лет занималась художественной гимнастикой, имеет взрослый разряд. С 10 лет занимается греблей на байдарке и в 14 лет стала кандидатом в мастера спорта. Кроме того, Олеся – востребованная модель на показах моды.

Главная семейная традиция – занятия спортом. Каждую субботу утром все ездят на зарядку с чемпионами «Приморье за спорт».

– В нашей семье доверительное общение, взаимоуважение, сочувствие, поддержка. Так было в семьях наших родителей, и я уверена, что наши дети будут продолжать и приумножать эти традиции в своих будущих семьях, – говорит Ольга Борщ-Чиркина.

Фото:

с сайта vlc.ru, предоставлены семьей ВАКУЛИШИНЫХ, семьей ЛИХАЧЕВЫХ, семьей БЕЛОУСОВЫХ, семьей БОРЩ-ЧИРКИНЫХ

Автор: Отдел новостей «В»