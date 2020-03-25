Парк Минного городка: возрождение начинается с ливневых коллекторов Работа закипела на территории самого большого во Владивостоке паркового комплекса в районе Минного городка. Специалисты начали здесь ремонт ливневой канализации. В этом году в парке также планируют обновить лестницы, заменить скамейки, установить уличное освещение и облагородить зеленые зоны, уточняют в пресс-службе мэрии.

Подрядчик ведет земляные работы и укладку трубопровода на территории парка. Полный комплекс реконструкции предполагает восстановление более 20 смотровых колодцев, монтаж около 650 метров труб диаметром от 300 до 1000 миллиметров, установку 340 метров лотков закрытого типа и ряд других работ.

– Территория парка находится в низменной зоне, именно сюда выходит весь сток поверхностных вод. Ремонт ливневой канализации здесь позволит завести весь поток поверхностных и ливневых вод в систему и исключить подтопление территории, – объясняет Алексей Денисов, главный специалист управления дорог и благоустройства администрации города.

Отметим, что ремонт ливневой канализации входит в первый этап масштабной реконструкции парка Минного городка, практически его возрождения (последний раз его реконструировали 35 лет назад, в 1985-м). Об этом глава Владивостока Олег Гуменюк рассказал на встрече с жителями Ленинского района 18 марта. Мэр назвал проект восстановления парка одним из приоритетных в своей работе. По его словам, в этом году в рамках первого этапа реконструкции на территории парка приведут в порядок лестницы, дорожки, установят скамейки и фонари освещения.

– Проект, безусловно, дорогостоящий, – отметил Олег Гуменюк. – Очень надеемся на помощь краевого правительства. А пока готовим расчеты и проект, проведем первый этап реконструкции, он пройдет за счет муниципальных средств. Самое первое и, пожалуй, главное – отремонтируем в парке систему ливневой канализации, иначе вся последующая реконструкция пойдет насмарку.

На встрече с главой города жители Ленинского района заявили о необходимости выделения территорий для выгула собак.

– Вопрос актуальный, – согласился мэр, – решаем его. Уже точно могу сказать, что в парке Мингородка такая зона предусмотрена.

Помимо этого, в парковой зоне в этом году планируют провести уличное освещение и привести в порядок зеленые насаждения.

Олег Гуменюк напомнил, что вопросами возрождения парка занимается созданное при горадминистрации муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств города Владивостока».

Тем временем городские озеленители уже начали приводить в порядок зеленые насаждения. Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» убирают аварийные и упавшие ветви и деревья, а скоро начнут санитарную и формовочную обрезку.

Кстати, в ближайшие дни начнет работу специальный сайт, посвященный парку Минного городка, где все желающие смогут не только задавать вопросы и знакомиться с планами и работами по реконструкции, но и вносить свои предложения.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»