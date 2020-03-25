Японцы спокойны, а вы? Пригодится ли нам опыт Страны восходящего солнца в борьбе с коронавирусом

Коронавирус стал всемирной проблемой. И каждая страна находит свои способы защиты и профилактики. Предлагаем вашему вниманию рассказ о том, как обстоят дела в Японии. Автор этого текста – наша соотечественница Инга, известная в социальной сети Живой Журнал под ником Melon_panda.

«Статистика на 19 марта: синим цветом отмечена Япония, розовым – остальные страны. Заболевшие на круизном лайнере вынесены отдельной строкой внизу. Без учета этих больных в Японии заболело 914 человек, выздоровело 191, умер 31. В мире заболело 189642 человека, выздоровело 82844, умерло 7771»

Инга живет в Японии более 10 лет, работает и вместе с мужем воспитывает двух дочерей. Она много и интересно рассказывает о японском быте, культуре, кухне. И, разумеется, пишет на актуальные темы. С любезного разрешения автора публикуем ее текст.

Следим за вирусом с любопытством

«Вот посмотрите на запись камер. У этого посетителя караоке выявили вирус, при этом тот, кто сидел рядом с ним, не заразился. А вот девушка, которая подходила к ним, обнимала за плечи и потом ушла поправлять макияж, заразилась…»

Японцы, сохраняя полное спокойствие, со здоровым любопытством и осознанностью исследуют каждый случай заражения коронавирусом и рассказывают в телеэфире обстоятельства каждой из этих историй, конечно, не раскрывая лиц и имен. Их цель – получить максимум информации. Ведь если понять, как именно вирус распространяется, кого он «любит» и кого «боится», можно бороться с ним гораздо эффективнее.

По последним данным японского здравоохранения, 80 % заболевших переносят инфекцию в легкой форме, как простуду, 20 % – с кашлем, одышкой и затруднением дыхания, до 6 % – в тяжелой форме, когда требуется искусственная вентиляция легких.

В Японии люди живут дольше всех на свете, и в преклонном возрасте они, как правило, обзаводятся хроническими заболеваниями, поэтому сейчас они наиболее уязвимы. Почему при этом в Японии ниже смертность, гораздо медленнее распространение вируса и нет даже близко признаков итальянского сценария?

Возможно, японцам помогает национальный характер. Ведь даже японское приветствие с вежливым поклоном – это увеличение дистанции, а не сокращение. Вот оно и пригодилось! Быть ответственным перед коллективом, скрывать истинные эмоции и не нагнетать, стараться минимизировать свое присутствие: не пачкать, не разбрызгивать, не вторгаться в личное пространство других людей. Выполнять элементарные требования гигиены, носить маски без обсуждения, нужна ли она, поддерживать в полной чистоте руки, туалеты, поверхности даже в местах большого скопления людей. В стране нет паники и депрессии, хотя в крупных городах можно нарваться иногда на скандал вокруг рулона туалетной бумаги или кашляющего пассажира в метро. Появились в продаже значки на одежду «Я не заразен, у меня аллергия» и «Я астматик» для защиты от морального давления и вспышек дискриминации.

Все дело в самоограничении?

По всей стране распространяют схему-картинку, которая объясняет, как себя вести, если заразился, и чего ожидать. При заболевании коронавирусной инфекцией до одной недели могут держаться температура и простудное состояние, у большинства оно так и проходит само собой. Если не прошло, от недели до 10 дней может наблюдаться ухудшение самочувствия, затруднение дыхания, и тут требуется госпитализация. В худшем случае больного ждут ИВЛ и интенсивная терапия на протяжении около 10 дней.

В Японии коронавирус нового типа распространяется кластерами: это вспышки, ограниченные определенной территорией или событием. Кружок по теннису, школа, концертный клуб, караоке – инфекция охватывает участников сабантуя и после того, как они пройдут лечение, дальше практически не распространяется. Масштабного заражения, которое неслось бы по поездам, самолетам, больницам, ресторанам, в Японии не наблюдается, и японцы не без радости отмечают, что 80 % инфицированных никого далее не заражают.

Почему один и тот же вирус ведет себя в разных странах так по-разному?

Для японцев нормально самоограничение, оно их не напрягает. Отказаться от вечеринки, соревнований, к которым долго готовился? Прятать лицо под маской, держать при себе жалобы на то, что это непривлекательно и нос чешется? На каждом входе и выходе смазывать руки дезинфицирующей жидкостью? Да без проблем, сделаем!

У них не принято углубляться в теории заговора, и люди доверяют властям. Даже если возникают сомнения, все равно вначале все сделают так, как велят коллектив, руководитель и власти. Большой опыт чрезвычайных ситуаций показал, что, в принципе, только так и можно выжить и быстро восстановиться, если речь идет о больших территориях или целой стране.

18 марта в Японии от коронавируса умер один человек, мужчина около 50. Правда, после того как диагностировали заболевание, он пренебрег рекомендациями врачей и семьи и пообедал в общепите. Человека не стало, ресторан закрылся. Люди в частностях везде одинаковы, но в масштабе страны японцы несут личную ответственность, причем не демонстративно, а тихо и просто, потому что должны.

О чем вас просит государство

Что государство рекомендует своим гражданам? Чтобы пресечь распространение инфекции, премьер-министр порекомендовал школам уйти как минимум на двухнедельный карантин. Большинство так и сделали, заодно добровольно закрылись некоторые вузы, спортклубы и другие коммерческие заведения, крупные магазины сократили часы работы. Иногда меры ограничения контактов кажутся незначительными, но, возможно, как пиксель на экране, они помогают создавать общую картину.

В мини-маркетах перестали давать свежеприготовленный кофе из рук в руки – теперь нужно самому взять свой стакан, насыпать сахар и закрыть крышкой. В косметических магазинах не наносят макияж и уход, но можно самому посмотреть тестеры.

Маски рекомендованы как барьер для предотвращения распространения физиологических жидкостей, они в принципе улучшают гигиену помещения с большим скоплением людей. Японский минздрав рекомендует носить маски всем, кто чихает и кашляет. Если симптомов никаких нет, маска пригодится в транспорте, в плохо проветриваемых помещениях, частично снижая риск распространения инфекции. Если вы гуляете по улице, а окружающие на приличном расстоянии, маска не нужна.

Гигиена, закаливание и следить за руками

Как еще обезопасить себя? В Японии сейчас нет строгого запрета на перемещение, хотя добровольно большинство людей отказываются от привычного посещения ресторанов, магазинов и развлечений «под крышей».

Для вируса благоприятно стечение трех факторов: маленькая дистанция, большое скопление людей и плохая вентиляция. Моя старшая дочка говорит, что, едва наступила весна, учителя в школе стали настежь открывать окна. Младшая пока не разговаривает, поэтому не знаю ее мнения, но и у них до и после детского сна почти всю зиму открывают окна-двери. В Японии гуляет множество респираторных инфекций, и свежий, прохладный влажный воздух – однозначный выбор детских учреждений в холодный сезон, при этом связи между холодными ногами и насморком они не усматривают. Умеренное закаливание и гигиена побеждают с большим перевесом.

Что касается дезинфекции, японский минздрав предлагает два метода: либо обрабатывать руки спиртовым раствором, либо, если такой возможности нет, тщательно мыть руки после улицы и перед едой, промывая между пальцами и тыльную сторону ладони. При этом нужно про себя два раза пропеть куплет Happy Birthday to you (тот самый, который пела Мерилин Монро): этого времени как раз будет достаточно.

Контактный способ передачи вируса опаснее, так как недостаточно просто поддерживать дистанцию: можно заразиться, взявшись за поручень. Самый рискованный момент – это когда вы трогаете руками лицо, или что-то ими едите, или трете глаза. На время проследите за этими движениями, избавьтесь от привычки – и это уже будет хорошей профилактикой.

Фото со странички melon_panda в сети Живой Журнал