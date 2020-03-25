От режима готовности в режим противостояния Краевые власти уверяют, что держат ситуацию с коронавирусом в регионе под полным контролем

Нам долго удавалось не допустить проникновения в край нового вируса. И все же он нашел лазейку. Повторимся: в Приморье официально лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусной инфекцией.

На минувшей неделе губернатор ввел в крае режим повышенной готовности, в первую очередь это коснулось медучреждений. Были отменены все массовые мероприятия, в том числе судебные заседания.

Сегодня на повестке дня – дополнительная дезинфекция общественных мест, транспорт для медбригад, создание групп розыска и другие меры, направленные на профилактику коронавируса в Приморье. Вопрос о том, что еще предстоит сделать, чтобы не допустить распространения инфекции на территории края, обсудили на оперативном совещании под председательством главы региона 24 марта.

Пневмонии отдельно, коронавирус отдельно

В краевом минздраве уверяют, что в регионе достаточно госпитальных резервов: на случай вспышки коронавируса предусмотрено 10 стационаров. А имеющийся общий коечный фонд из 600 коек при необходимости можно увеличить до 1500.

Как доложила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, с 23 марта все пациенты с внебольничной пневмонией поступают в ВКБ № 4 (бывшую дальзаводскую больницу), там организовано дополнительное отделение. Все пациенты с подозрением на коронавирус направляются в краевую клиническую больницу № 2, где развернуто отделение на 90 коек, оно используется сейчас в качестве госпиталя для инфекционных больных (там же развернут провизорный госпиталь).

Также все стационары Владивостока подготовлены к приему больных в полном объеме, персонал прошел обучение со сдачей зачетов и имеет навыки работы с такими пациентами. В Приморье подготовили необходимое оборудование, имеются в достаточном количестве аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы и средства индивидуальной защиты у медработников.

Кроме того, на этой неделе приступают к работе ординаторы Тихоокеанского медуниверситета, они направлены в районные больницы и поликлиники, где вместе со старшими коллегами будут вести прием пациентов. А в Центр медицины катастроф придут волонтеры – студенты ТГМУ, они будут помогать в том числе в работе горячей линии. В крупных городах начинают действовать мобильные бригады медиков.

Больше трех не собираться

Для быстрого определения лиц, которые могли контактировать с зараженными, создаются группы розыска. В их составе – сотрудники полиции, Роспотребнадзора, МФЦ. На всех авиарейсах, прибывающих во Владивосток из других городов РФ, по прилете в аэропорт Кневичи организуют анкетирование, о чем будет сообщать экипаж. Каждому пассажиру предложат сообщить, был ли он за рубежом менее 14 дней назад.

Дополнительные меры дезинфекции введут и в общественных местах, в частности, на спортивных объектах. Это уборка с применением дезинфицирующих средств и обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская уточнила, что заболевшие коронавирусом контактировали с 32 людьми. Круг их контактов определен, они все взяты под медицинское наблюдение. Проводятся лабораторные обследования этих людей. У одного контакты – 30 человек, у второго – двое.

Гречка и туалетная бумага доступны всем

На прошедшей в конце минувшей недели краевой пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом, была затронута тема отсутствия в аптеках медицинских масок и антисептиков для обработки рук.

Как поясняют представители регионального минздрава, поставка медицинских масок в край ожидается. Что до антисептиков, то, по предположению чиновников, их просто не успевают выкладывать на прилавки.

В целом власти просят граждан не паниковать относительно возможного дефицита особо востребованных в этот период продуктов и средств гигиены.

– Продовольственных товаров, которые сейчас пользуются ажиотажным спросом, хватит на полтора-два месяца. И если вы где-то увидели пустые полки, это означает лишь то, что новый товар не успели выложить. Чтобы этого не случилось, предприниматели планируют увеличить штат работников, занимающихся выкладкой товара. К тому же, купленные впрок продукты могут прийти в негодность – отмечают чиновники.

Не нужно ждать и скачков цен: за необоснованно высокую наценку на продукты питания и непродовольственные товары торговые сети будут привлекаться к ответственности. Как заверяют представители ведомства, государство регулирует цены на 24 вида социально значимых продуктов питания.

– Действует соответствующее постановление правительства России, которое регламентирует данную процедуру. Если взлетят цены на маски, антисептики и другие подобные товары, мы привлечем антимонопольное управление, будем вместе организовывать проверки, применять все необходимые административные меры. Будем выявлять каждого, кто решил заработать на жителях края, и привлекать к ответственности, – подчеркивают в краевом минздраве.

В списке из 24 социально значимых продуктов питания указаны продовольственные товары ежедневного потребления: говядина, свинина, мясо кур, яйца куриные, масло сливочное и подсолнечное, хлеб, чай, крупы. Здесь же и предметы гигиены: туалетная бумага, антисептические жидкости, гигиенические салфетки, мыло, зубная паста.

– Мы регулярно проводим мониторинг цен в торговых сетях, магазинах. Продуктов на продовольственных полках достаточно. Цены – в норме. Если стоимость отдельных товаров покажется высокой или где-то будут пустые полки, граждане могут сообщать об этом по телефонам: 8 (423) 221-58-03, 221-58-04 или 273-14-90, – уточняют в министерстве.

Держим дистанцию

Чиновники предупреждают о необходимости отказаться от поездок в эпиднеблагополучные страны. «Если же вы не в состоянии от этого отказаться, по возвращении организуйте себе и своим детям две недели самоизоляции», – советуют они.

На каникулах отменяются все массовые мероприятия, отменены заезды детей из Приморья в детские центры «Артек» и «Океан», чтобы предотвратить их контакты со школьниками из других регионов.

Пандемия стала причиной продления школьных каникул на два дня, до 1 апреля, и последующего перевода приморских школ на дистанционное обучение (пока до 12 апреля). Смещен и период сдачи досрочного ЕГЭ. Досрочными экзамены уже не будут, поскольку школьники будут сдавать их в июне, в дни, предназначенные для выпускников прошлых лет.

Детские сады будут работать в прежнем режиме, хотя семьям дошколят рекомендовано временно оставлять их дома.

Внимание!

Где и как провериться на коронавирус

Порядок тестирования разъясняет минздрав Приморья.

Обследоваться на коронавирус в утвержденных для этого поликлиниках могут только здоровые граждане, не имеющие симптоматики ОРВИ или гриппа.

Те, кто болен ОРВИ, гриппом, кто недавно вернулся из зарубежных поездок и находится на карантине, ни в коем случае не посещают поликлиники. Таких людей будут обследовать врачи из поликлиник, приехав на дом.

Сделать тест на коронавирус по собственной инициативе рекомендовано гражданам из групп риска: имеющим хронические заболевания, с уязвленным иммунитетом, старше 65 лет (в крае такой возможностью воспользовались уже 338 человек).

В обязательном порядке обследуются все граждане с внебольничными пневмониями. А также те, кто в последние 14 дней вернулся из эпиднеблагополучных стран: Китая, Кореи, Италии, Франции, Австрии, Германии, Испании, Польши, Швейцарии, Ирана (независимо от того, проявилась у вас простудная симптоматика или нет). Для этого нужно обратиться на горячую линию минздрава Приморья – 8(423)260-50-98, сообщить свои Ф.И.О., адрес и назвать страну, в которой находились. Эта информация будет направлена в районную поликлинику, которая и возьмет вас под наблюдение.

Во Владивостоке определены семь медучреждений, где обследоваться на коронавирус могут жители всего края.

Поликлиника № 1:

– ул. Уткинская, 7, каб. 104 с 9.00 до 14.00;

– пр. «Красного знамени», 47, каб. 28 с 9.00 до 12.00;

– ул. Некрасовская, 46, каб. 24 с 9.00 до 12.00.

Все – в рабочие дни.

Поликлиника № 6:

– ул. Борисенко, 29, каб. 3;

– улица Калинина, 78, каб. 10а.

С 8.00 до 20.00 в рабочие дни, с 9.00 до 15.00 в субботу.

Поликлиника № 9:

– ул. Адмирала Горшкова, 3, каб. 101 с 8.00 до 11.00 в рабочие дни.

Детская поликлиника № 2:

– ул. Приходько, 4, каб. 19 с 9.30 до 10.30 в рабочие дни и субботу.

Краевая детская клиническая больница № 2

– улица Окатовая, 16, каб. 2 (бокс) с 9.00 до 11.00 в рабочие дни и субботу.

Детская поликлиника № 3:

– ул. Анны Щетининой, 38, каб. 20 с 9.00 до 11.00 в рабочие дни и субботу.

Также пункты тестирования на коронавирус работают в Уссурийске (с 8.00 до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья):

– ул. Комарова, 55, каб. 107;

– ул. Краснознаменная, 176, каб. 5;

– ул. Некрасова, 115, инфекционный кабинет.

В воскресенье (с 8.00 до 20.00) сдать анализы можно в травмпункте: ул. Комарова, 55.

Жители сел могут сдать анализы, не выезжая в город: в амбулаториях сел Борисовка, Новоникольск и Воздвиженка.

Исследования проводятся бесплатно, при себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт.

Фото предоставлено Центром гигиены и эпидемиологии ПК

Автор: Анжелина ШИЛАН