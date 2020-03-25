Следствие ведут. Хотя полицейских – недокомплект... Статистика борьбы с преступностью в крае кое в чем выше, чем в целом по стране

Количество зарегистрированных в Приморье преступлений снизилось в прошлом году на 5,3 %. Например, меньше криминала фиксируется среди иностранцев и по отношению к ним, хотя самих иностранцев стало гораздо больше. Об этом рассказала Оксана Головащенко, врио начальника УМВД России по Приморскому краю. Доклад о работе ведомства в 2019 году она представила комитету по региональной политике ЗС ПК.

«Как проинформировала депутатов полковник Головащенко, 18 марта указом президента РФ начальником УМВД по ПК назначен генерал-майор Олег Стефанков, ранее возглавлявший полицию Красноярского края.»

В отчете приведено много интересных цифр. Но еще интереснее, что начался он не с насильственных преступлений, а с оценки общественно-политической обстановки и распространения экстремизма. Что, наверное, свидетельствует об иерархии проблем в общей картине мира, которая сложилась у полиции сегодня.

За экстремистами глаз да глаз

Общественно-политическая обстановка в крае, по словам врио руководителя УМВД, в прошлом году оставалась стабильной и характеризовалась сокращением практически на треть числа мероприятий протестного характера. И преступлений экстремистской направленности по сравнению с 2018-м выявлено почти на треть меньше.

– В первую очередь это обосновано смягчением действующего законодательства, – пояснила полковник Головащенко. – Мониторинг общественно-политической ситуации показывает, что в рамках общего давления на РФ с зарубежных сайтов продолжается распространение информации экстремистского толка, направленное на дестабилизацию политической обстановки, подрыв доверия к органам государственной власти, правоохранительной системе. Основной целевой группой пропагандистской работы экстремистских организаций являются молодые люди, студенты, школьники: они больше других интегрированы в интернет-сообщество и не имеют сформировавшейся идеологической позиции.

Главная задача провокаторов – вынести протестное настроение из Сети на улицы. Для ее достижения активно используются местные социальные проблемы и точки напряженности.

– Нами организован постоянный контроль за информацией, распространяемой в Интернете, – отметила докладчица. – Своевременно принимаются все предусмотренные законодательством меры для блокирования ресурсов, ведется регулярная профилактическая работа в образовательных учреждениях.

В 2019 году силами полиции обеспечено более трех тысяч массовых мероприятий, в которых приняло участие более миллиона жителей и гостей края. Происшествий и нарушений при их проведении допущено не было.

Иностранцам здесь не страшно

Число прибывающих в край иностранцев ежегодно растет. За прошедший год через пограничные пункты прошли 800 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем в 2018-м (и вдвое больше по сравнению с 2014-м). Потому особую значимость имеют мероприятия по профилактике экстремизма в миграционной среде.

Меняется и структура миграционного потока. Сейчас три четверти въезжающих – это туристы. Значительно выросло количество гостей из Южной Кореи – в 2019-м их прибыло 300 тысяч человек. Из Японии – 33 тысячи.

Заметно растет привлекательность Приморья и в сфере трудовой миграции. В поисках работы в регион в прошлом году приехало 150 тысяч иностранцев, две трети из них – граждане Узбекистана. Вместе с тем в восемь раз возросло количество высококвалифицированных иностранных специалистов, получивших разрешение на работу. За год оформлено 26 тысяч патентов на право осуществления трудовой деятельности.

При этом на 20 % снизилось количество преступлений, совершенных иностранцами. Низким остается уровень преступлений, совершаемых в отношении иностранцев, что делает наш край более привлекательным с точки зрения туризма.

Насилия меньше

По данным УМВД, оперативная обстановка на территории края характеризовалась снижением количества зарегистрированных преступлений на 5,3 %, что выше показателей по ДФО и в среднем по России.

По итогам 2019 года не допущено роста тяжких и особо тяжких преступлений. Общее число преступлений против личности сократилось на 10 %, против собственности – на 5 %. Меньше совершено убийств, изнасилований, более чем на 15 % сократилось количество грабежей, почти на 17 % – разбойных нападений, на 6,3 % меньше совершено краж, в том числе квартирных, на 16,9 % – хищений автотранспорта. Сохранена тенденция к сокращению уличной преступности.

Вместе с тем незначительно – на 0,5 % – выросло число мошенничеств. Широкое распространение получили преступления в сфере информационных технологий. Для борьбы с ними в краевом УМВД и управлениях крупных городов созданы специальные подразделения и оперативно-следственные группы.

Малолетки распоясались

В 2019-м выявлено более 4 тысяч наркопреступлений. Из них более тысячи – в крупных и особо крупных размерах. Вдвое выросло число уголовных дел, возбужденных за оборот сильнодействующих веществ.

Результатом профилактической работы стало снижение на 7 % числа рецидивных преступлений, на 6 % – бытовых преступлений, в том числе на 16 % – тяжких и особо тяжких и убийств. На 10 % меньше преступлений совершено в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Но, как отметила Оксана Головащенко, по ряду направлений профилактики ситуация далека от идеальной. Удельный вес рецидивной и подростковой преступности в крае остается выше среднероссийских показателей.

– Причины в большинстве социальные. В крае отсутствуют какие-либо действенные реабилитационные программы для лиц, вышедших из мест лишения свободы, им сложно трудоустроиться, и это мотивирует их на совершение новых преступлений, – объяснила она. – Несмотря на то что за последние пять лет количество подростковых преступлений снизилось более чем в два раза, по итогам прошедшего года оно выросло на 8 %. В основном это кражи и угоны автотранспорта. При этом 40 % всех преступлений несовершеннолетних совершено подростками, не занятыми учебой и работой.

Продолжена борьба с пьянством. По каждому бытовому преступлению, совершенному в состоянии алкогольного опьянения, проводится детальное расследование. За нарушение антиалкогольного законодательства составлено более 36 тысяч протоколов. Из оборота изъято более 24 тысяч литров нелегального алкоголя на сумму 6,5 млн рублей.

Лучше включайте поворотник

Важное направление деятельности полиции – обеспечение безопасности на дорогах. В прошлом году на территории Приморья выявлено более 1 млн нарушений ПДД, из них 840 тысяч – с использованием системы автофиксации.

В 2019-м произошло 3013 дорожно-транспортных происшествий, что на 5 % больше, чем годом ранее. Погибли 294 человека, ранения получили 3745. Тяжесть последствий ДТП уменьшилась и составила 7,3 погибших на 100 пострадавших. При этом зафиксирован рост аварий и числа пострадавших на дорогах местного значения, что говорит о проблемах с качеством дорог и организацией дорожного движения в городах и поселках края.

По вине пьяных водителей погибли 82 человека, хотя число таких аварий снизилось на 8 %. Тревожной остается статистика ДТП с участием детей: их произошло 357 (больше на 6,9 %, чем в 2018-м), пострадали 375 детей, погибли 12.

Депутаты указали представителю полиции на еще одну проблему: водители перестали включать сигнал поворота.

– Вот он едет и подрезает тебя, – посетовал один из парламентариев. – Дайте поручение, чтобы ГИБДД занялась вплотную этой проблемой. Не показывает поворотник – жесткое наказание.

Полковник Головащенко с обращением депутата согласилась и приняла его к сведению.

А с кадрами отстаем вдвое

В производстве у следователей и дознавателей в прошлом году находилось 37,5 тысячи уголовных дел, было раскрыто и направлено в суд 11,5 тысячи дел по всем видам преступлений. Эффективность раскрываемости по итогам года составила 53,7 %, что чуть выше общероссийских показателей.

При этом основная проблема приморской полиции – недокомплект личного состава, он составляет 14,7 % (самый большой показатель в РФ, по стране – 8 %). Как следствие, большая нагрузка на личный состав и снижение качества работы.

Причины здесь, как в случае с врачами и учителями, социально-экономические.

– Уровень жизни в крае дорожает, цены на аренду жилья – одни из самых высоких в стране, – отметила врио руководителя УМВД. – Многие сотрудники переводятся служить в центральные регионы. А подыскивать новых кандидатов становится все сложнее. У нас остаются высокие требования по здоровью и чистоте биографии, а первоначальная зарплата невысокая. Мы отстаем в этом плане от вооруженных сил и других правоохранительных органов. Поэтому предпочтение молодые люди отдают не нам…

Фото Сергея КОЖИНА

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ