Волонтеры готовы прийти на помощь Первый волонтерский центр по противодействию распространения коронавирусной инфекции и оказанию помощи гражданам в связи с эпидемией начал работу в Приморье. Главная его задача – оказание социальной поддержки людям из группы риска: одиноко проживающим пенсионерам, ветеранам, инвалидам.

Региональный штаб открылся на базе общественной приемной партии «Единая Россия» во Владивостоке, уточняет пресс-служба краевого правительства. В его состав вошли представители общественных организаций «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», «Матери России», ОНФ, «Молодая гвардия Единой России».

На базе штаба уже запущен единый колл-центр, он будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Обращения принимаются по телефонам: 8 (423) 222-09-09, 222-05-01.

Специалисты готовы не только отвечать на входящие звонки, но и сами будут звонить приморцам старше 65 лет, уточнять, как их самочувствие, не требуется ли помощь волонтеров в доставке продуктов питания, лекарств.

– Когда эпидемия охватывает все больше людей, мы обязаны принимать превентивные меры, – подчеркнул губернатор Олег Кожемяко, напутствуя волонтеров. – Пожилые люди находятся в группе повышенного риска. Очень важно и нужно, чтобы им помогали в доставке воды, еды, медикаментов. Мы обеспечим волонтеров средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками.

Помощь населению будет оказываться через местные общественные приемные «Единой России» в каждом муниципальном образовании. В ближайшее время в Приморье появится также мобильный передвижной пункт по оказанию помощи гражданам, входящим в группу риска по заражению коронавирусом.

Продолжение темы номера читайте на стр. 12-13

Автор: Отдел новостей «В»