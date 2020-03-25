Паникеров и провокаторов будут наказывать рублем Полиция Приморья просит граждан и СМИ воздержаться от тиражирования недостоверной информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщила пресс-служба краевого УМВД, участковые инспектора отдела МВД России по Партизанcку провели проверку сообщения о якобы имевших место угрозах физической расправы, высказываемых в адрес жителей села Мельники (Партизанский городской округ), находящихся на карантине. Информация подтверждения не нашла. Личности граждан, распространявших недостоверные сведения, установлены. Им разъяснена ответственность за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Полиция рекомендует всем гражданам критично относиться к непроверенным сообщениям, которые сеют панику и беспокойство, доверять только официальным источникам информации. Представителей СМИ просят воздержаться от тиражирования недостоверной информации.

Отметим, что в Приморье уже есть прецедент, когда создателя фейковой видеозаписи о коронавирусе привлекли к административной ответственности. Житель Уссурийска распространил в мессенджере ложную информацию о заболевших коронавирусом на одном из предприятий города. На него был составлен административный материал по части 10 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») и направлен в суд для рассмотрения.

К сведению

За распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП: штрафы для граждан составляют от 30 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч; для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.