Коронавирус добрался и до нас: двое заболевших официально зарегистрированы в Приморье В Приморском крае официально лабораторно подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство здравоохранения края.

Оба заболевших вернулись из заграничной поездки (один находился в Мексике, второй – в одной из европейских стран). В настоящее время они находятся в инфекционном отделении стационара под наблюдением врачей.

– Состояние пациентов удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме, – отметили в ведомстве.

Все, кто находился в контакте с зараженными, также под наблюдением медиков.

Фото Романа ПАВЛОВСКОГО/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»