Квест для внимательного читателя Сегодня всем явно не хватает положительных эмоций. Потому «В» продолжает конкурс «Внимательный читатель».

Напомним прошлое задание: мы предложили найти на страницах газеты цитату из советской комедии (а она была разделена на фразы и разбросана по разным материалам), составить ее и сказать, из какого она фильма. Правильных ответов было много. Помните, в «Кавказской пленнице» герои Вицина, Никулина и Моргунова – Трус, Балбес и Бывалый, взяв по кружке пива, произносят: «Жить хорошо! А хорошо жить – еще лучше!» Вот эти слова и были зашифрованы в газете.

Надо отдать должное одному из победителей конкурса Вадиму Крылову: он не только первым дозвонился в редакцию, но и добавил, что мы не совсем точно воспроизвели разговор персонажей всеми любимой комедии. Он звучал так:

«– Жить, как говорится, хорошо!

– А хорошо жить еще лучше.

– Точно!»

В подарок Вадим получил красивую чайную пару. А вот другой победительнице конкурса Наталье достался билет на балет Приморской сцены Мариинского театра. Будем надеяться, что она успеет его посмотреть.

А сейчас, уважаемые читатели, получайте новое задание. На трех страницах газеты зашифрована цитата героя другой любимой всеми комедии. Составьте ее из найденных фраз (обратите внимание: рядом с ними должна быть ссылка «см. на стр. 2») и назовите фильм.

Внимание! По просьбе читателей из края (многим из них номер за среду приносят лишь в четверг) ответы мы теперь принимаем по пятницам – с 11.00 до 11.30 по телефону 2-415-625. Удачи всем!

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Александра КАЛИНИНА