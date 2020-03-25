Прощание с товарищем

Во Владивостоке ушел из жизни журналист Малый Сергей Станиславович, долгое время проработавший в газете «Владивосток».

25 март 2020 Электронная версия газеты "Владивосток" №4664 (6369) от 25 март 2020

Он был из профессиональной семьи журналистов, его отец долгие годы возглавлял газету «Рыбак Камчатки». Поэтому сам Сергей выбрал для себя репортерскую работу, окончил факультет журналистики ДВГУ.

В газете «Владивосток» он выстроил и возглавил рекламную службу (в годы перестройки этому учились на ходу), которая позволяла «В» решать самые необычные газетные проекты, а корреспондентам – отправляться в творческие командировки. Именно Сергей в нашей редакции отвечал за шефскую помощь пограничной заставе на озере Хасан.
Сергей Малый страстно любил рыбалку, путешествия и сплавы по рекам. На Камчатке и в Приморье не было ни одной речки, по которым бы он не сплавлялся и в воду которых не забрасывал свою удочку. 

А еще он был очень надежным другом. 

Газета «Владивосток» выражает соболезнования родным и близким Сергея Малого. Ему было всего 56 лет.

Фото из архива «В»

Автор: Николай КУТЕНКИХ