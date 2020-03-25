Прощание с товарищем Во Владивостоке ушел из жизни журналист Малый Сергей Станиславович, долгое время проработавший в газете «Владивосток».

Он был из профессиональной семьи журналистов, его отец долгие годы возглавлял газету «Рыбак Камчатки». Поэтому сам Сергей выбрал для себя репортерскую работу, окончил факультет журналистики ДВГУ.

В газете «Владивосток» он выстроил и возглавил рекламную службу (в годы перестройки этому учились на ходу), которая позволяла «В» решать самые необычные газетные проекты, а корреспондентам – отправляться в творческие командировки. Именно Сергей в нашей редакции отвечал за шефскую помощь пограничной заставе на озере Хасан.

Сергей Малый страстно любил рыбалку, путешествия и сплавы по рекам. На Камчатке и в Приморье не было ни одной речки, по которым бы он не сплавлялся и в воду которых не забрасывал свою удочку.

А еще он был очень надежным другом.

Газета «Владивосток» выражает соболезнования родным и близким Сергея Малого. Ему было всего 56 лет.

Фото из архива «В»

Автор: Николай КУТЕНКИХ