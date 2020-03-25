На лед больше ни ногой! Приморские спасатели предупреждают об опасности: в связи с повышением температуры воздуха и преобладанием сильного ветра ледяной слой в акваториях Приморья начал интенсивно разрушаться. Жителей и гостей края призывают отказаться от выхода на лед.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство по делам ГО и ЧС, сейчас специалисты ежедневно проводят рейды и мониторинг общей ледовой обстановки для максимального и оперативного реагирования на возможные происшествия.

К сожалению, таковые случаются. Так, в минувшую субботу краевые спасатели сняли с оторвавшейся льдины двух девочек-подростков.

– Благодаря быстрым действиям сотрудников МЧС несовершеннолетних благополучно спасли, – подчеркнули в ведомстве. – Но ведь ситуация могла сложиться так, что помощь не подоспела бы вовремя…

Внимание!

Если вы попали в беду или стали очевидцем происшествия, нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру службы спасения 112. Позвонить на этот номер можно с мобильного телефона, причем даже в том случае, если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или на счету отрицательный баланс. Вызов экстренных служб бесплатный.

Кроме единого номера службы спасения к номерам телефонов экстренных служб относятся 01 и 101.

Автор: Отдел новостей «В»