А тортик – для нерпы. У нее день рождения! Байкальские нерпы, живущие в Приморском океанариуме, отметили день рождения – как положено, с тортом, гостями и подарками.

Как сообщила пресс-служба научного учреждения, когда пресноводные тюлени были совсем малышами, их тренеры придумали один на всех день рождения, отмечать который стало доброй традицией Приморского океанариума.

Бусинке, Тучке и Альфу преподнесли большой торт из красной рыбы, украшенный корюшкой. Девочкам исполнилось четыре года, Альфу – восемь лет. Нерпы учатся всю жизнь, и с каждым годом растет число их достижений.

– Тучка за этот год сделала большие успехи – научилась рисовать, Альф только учится изобразительному искусству, – улыбается наставница байкальских нерп Дарья Дробноскок. – Обучение рисованию – процесс многоэтапный: сначала научиться держать во рту кисточку, затем – водить ею по бумаге, на третьем этапе добавляются краски. Как оказалось, самое непростое – привыкнуть к мольберту: нерпы очень осторожные существа, и одно время мольберт казался им слишком подозрительным.

– Бусинка, если не хочет заниматься, просто отплывает и смотрит на меня. В итоге тренировка сводится к тому, что мы ласково смотрим друг на друга, и так может продолжаться несколько дней, – рассказал наставник байкальских нерп Евгений Слободянюк.

По его словам, нерпы к работникам-мужчинам относятся настороженно, и ему пришлось долго заслуживать их доверие.

Общая черта байкальских нерп – коммуникабельность, они неизменно рады посетителям океанариума, особенно любят детей, с удовольствием играют с ними, с интересом разглядывают игрушки, которые показывают им через стекло маленькие друзья. И даже скучают, когда в океанариуме нет посетителей. Напомним: к сожалению, Приморский океанариум пополнил список тех учреждений, которые временно закрыты из-за профилактики коронавируса.

Фото предоставлено пресс-службой Приморского океанариума

Автор: Отдел новостей «В»