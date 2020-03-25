Пожилых россиян просят оставаться дома Это нужно, чтобы уберечься от коронавируса. В остальном помогут волонтеры

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал пожилых сограждан избегать людных мест и по возможности оставаться дома из-за распространения коронавируса.

Слова премьер-министра цитирует информагентство ТАСС.

– Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, отнеситесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч, – сказал Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами в понедельник, 23 марта.

Глава кабинета министров пояснил, что самоизоляция важна прежде всего исходя из интересов россиян в сохранении собственного же здоровья. По его мнению, если пожилым людям надо купить лекарства или продукты, лучше обратиться за этим к близким, например, к соседям, знакомым, родственникам или сотрудникам социальных служб и волонтерам.

Михаил Мишустин подчеркнул, что в настоящий момент именно люди старшего поколения, люди со сниженным иммунитетом и хроническими болезнями находятся в зоне риска заражения коронавирусом.

– Ситуация показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения: это наши родители, бабушки, дедушки, пожилые соседи, те, у кого, к сожалению, снижен иммунитет или имеются хронические болезни. Сейчас именно им в первую очередь угрожает опасность, и каждый из нас должен относиться к ним особенно внимательно, во всем помогать, – добавил премьер-министр.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»