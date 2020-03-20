Тролли пустились в мировой тур Какие премьеры подготовила новая кинонеделя?

На большие экраны выходят мультфильм «Тролли. Мировой тур», военная драма Терренса Малика «Тайная жизнь», приключения «Мой друг мистер Персиваль», триллер «Афера в Майами», мелодрама «Верю в любовь» и отечественная комедия с Ксенией Собчак «Номер один».

«Тролли. Мировой тур» (6+)

Поп-тролли в шоке: оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, классические концерты и, конечно, хип-хоп-баттлы – впереди их ждет головокружительное веселье.

Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все, чтобы миром безоговорочно правил хард-рок!

Для российских зрителей роли озвучивали Дима Билан, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина и Михаил Галустян.

«Тайная жизнь» (16+)

Это история символа австрийского сопротивления, Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи. Картина режиссера Терренса Малика, завоевавшая две награды на кинофестивале в Каннах.

«Мой друг мистер Персиваль» (6+)

Майкл Кингли – успешный бизнесмен и счастливый отец семейства. Но однажды его настигают образы из детства, которое он провел на спрятанном от всего мира побережье океана.

Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана – Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

«Афера в Майами» (18+)

Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлеченными в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.

«Верю в любовь» (12+)

Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она – та самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.

«Номер один» (12+)

Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса, некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века – украсть одну из самых дорогих картин современности – «N 1» Марка Ротко из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ