Сердечный опыт напоказ Выставка художницы Kate Zokh «Глубина сердечного опыта» (16+) открылась в музее муниципального искусства «Артэтаж».

– Сердце – сложное и многогранное понятие: часть анатомии тела, пульс жизни, место, где рождаются и умирают чувства. В серии работ «Глубина сердечного опыта» Kate Zokh выступает «патологоанатомом», вскрывающим следы «сердечных дел» в своем ментальном теле, – говорит куратор выставки Ксения Фролова. – Увлечение психологией и самоанализом сформировало собственный стиль художницы – философский символизм. Публично обличая опыт личной жизни в образы, она уводит зрителя за рамки здравого смысла и общего представления о «нормальности», предлагая прикоснуться к бессознательному, иному чувственному восприятию мира.

Погружаясь в микрокосмос собственного тела и души, автор серии препарирует личные переживания, используя живописный язык как некую арт-терапию, ведя диалог с каждой картиной.

«Я верю, что мои холсты живые – они чувствуют, видят, слышат, дышат и живут вместе со мной... Иногда кажется, будто холст пишет меня, а не наоборот. Это он заставляет смотреть вглубь себя и не оставляет возможности солгать, показывая зеркальное отражение моего внутреннего мира», – говорит автор о своих работах.

Автор: Отдел новостей «В»