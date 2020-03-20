Непривычная Япония расширяет пространство – Надо же, фотовыставка про Японию и без Фудзиямы! Да что там – даже ни одной фотографии цветущей вишни или храма. Непривычно как-то, – делились впечатлениями посетители на открытии выставки «Вeyond the Space/Расширяя пространства» (12+) в залах Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС. И так оно и есть на самом деле. Очень непривычную Страну восходящего солнца показывает нам эта выставка – многоликую, пытающуюся понять саму себя, своеобразную.

– Выставка стала одним из первых мероприятий, проводимых в рамках Года российско-японских региональных обменов, – рассказала Надежда Сухарева, директор музея ВГУЭС. – Кураторы Андрей Мартынов и Елена Мельникова при содействиии Японского фонда привезли во Владивосток работы четырех известнейших японских фотохудожников.

Окуяма Ацуси, Сато Такехико, Цурусаки Моюру, Хацудзава Ари являются членами Фотографического общества Японии, активно работают, выставляются, издают книги и альбомы. Авторы, представленные на выставке, были избраны победителями в ежегодном конкурсе Японии в номинации «Перспективные авторы». Собранные в одной экспозиции, по замыслу организаторов, они должны показать разнообразие тем и подходов, которые есть сегодня в японской фотографии.

Что такое японцы сегодня – вот вопрос, на который отвечает выставка в ее социальной части. Как они видят себя в отношениях с другими странами, что определяет самобытность японцев… Проект Цурусаки Моюру отличает интерес к социально-исторической проблематике. Что формирует национальный характер японца, можно ли сохранить идентичность, покинув Японию, обрести или переосмыслить ее, вернувшись на родину предков? Эти и другие вопросы задает автор в серии фотографий, сделанных в общинах потомков японских переселенцев в Китае, Мьянме, Бразилии, а также в самой Японии.

О современной Японии повествует также и серия работ Хацудзава Ари. В центре его творчества всегда были сообщества и люди, чья жизнь, с его точки зрения, неверно интерпретируется СМИ. Как свободный фотограф и оператор он работал в Северной Корее, Ираке, в регионе Тохоку после землетрясения 2011 года. Сегодня автор представляет проект, посвященный Окинаве, региону Японии с богатой и драматической историей.

Взгляните на некоторые снимки. Вот американский солдат (он проходит службу на базе США в Окинаве) филиппинского происхождения в уличном тату-салоне делает себе татуировку с символами Японии – солнцем и драконом. А вот стадион, заполненный людьми. Они пришли на спортивные соревнования, но перед началом состязаний все встали и как один подняли плакаты с требованием убрать с Окинавы американские базы… Или снимок из местной студии, где печатают баннеры. После нанесения печати здесь все сразу сушится на одной веревке: баннер сил самообороны Японии, плакат с призывом убрать базы США с Окинавы и плакат, которым ограждают на острове районы расположения флота США. Все вместе, и все в такой сложной связке, что сразу понимаешь, как непросто живет Окинава…

А вот фотохудожник Окуяма Ацуси живет и работает на северо-востоке Японии в префектуре Иватэ. В фокусе его интересов традиционный уклад жизни, ремесла, будни и праздники региона Тохоку. В экспозиции представлены работы из самого продолжительного проекта автора, посвященного жизни художника-отшельника Бендзо из маленького городка на Хоккайдо. Эскизы и картины, портреты самого художника, его дома и сада создают своеобразный визуальный дневник длиною более 20 лет, рисующий неторопливую историю простой, но глубокой и сосредоточенной жизни. Это совсем другие снимки, другая история – патриархальной, провинциальной Японии, но тоже Японии.

И особняком стоит проект Сато Такехико. Его работы посвящены природе, растениям, насекомым, рыбам, птицам, животным. Человек в его мире скорее гость и зритель таинственной мистической красоты. Эта часть экспозиции будет особенно интересна любителям популярного сегодня жанра природной макросъемки, ее техническим и художественным сторонам. Он снимал природу не где-нибудь, а в парке в центре Токио. И посмотрите, как она разнообразна…

Эта выставка ясно говорит о том, что Япония много интереснее и шире, чем наши представления о ней. Здесь нет достопримечательностей, банального набора штампов, но есть вопросы, ответы на которые ищут сами японцы…

Кстати

ВГУЭС переходит на дистанционное обучение с 23 марта с целью профилактики распространения коронавируса. Музей также будет закрыт. Но в эти выходные вы еще можете увидеть выставку «Веуond the Spase/Расширяя пространства».

Затем, по словам Надежды Сухаревой, залы музея закроются. Но выставка будет представлена на сайте музея ВГУЭС, а также в социальной сети «Фейсбук».

Кстати, о том, как повлияла эпидемия на работу прочих культурных и общественных институций Владивостока, мы напишем в ближайших номерах «В».

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ