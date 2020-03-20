Синдром хомяка Как давно это было, а помнится. Разбирали мы залежи на балконе – запасы, которые моя бабушка делала по привычке советского человека на самые разные случаи жизни. А потом она собралась переезжать и надо было освободить балкон.

Ох, чего там только не было! Только сахара в разной таре – от баночек и пакетиков до бидончиков и пакетищ – килограммов не менее ста. Мука в разной фасовке, с жучками, разумеется. Макаронные изделия, которые уже давно слиплись в одно целое. Крупы… Глядя на многие из этих припасов, бабушка шептала: «А я и забыла, что покупала» или «Ох, а я искала, где они…» А уж когда из третьего или даже четвертого «культурного слоя» были извлечены те самые банки болгарского компота из черешни, ахнули все. Потому что переезд был в начале нулевых, а дата производства на компоте стояла: «май 1975 года».

– Это ж дед тогда принес, по лету, – вспомнила бабушка. – Я и подумала: поставлю подальше, пусть на торжественный случай или на зиму останется. И забыла…

Без малого 30 лет простоявшие банки выбросить на помойку нам удалось с большим скандалом. Мысль о том, что такой дефицитный компот и выбросить, бабушку просто угнетала. Она уговаривала нас оставить находку. И никакие доводы типа «он же с косточками, ты подумай, это уже чистая синильная кислота» на нее не действовали, бабушка готова была тут же начать поедать этот компот, но не дать выбросить. С большим трудом собрали банки в сумку и понесли к ближайшим мусорным бакам. Оглянулись – а следом идет бабушка. И тоже с сумкой. Обратно «дефицит» нести. Пришлось переколотить банки прямо в баках. Бабушка плакала.

Сколько лет прошло, а я вспоминаю этот случай. Бабушку и людей того поколения понять можно: они знали, что такое голод. А вот что движет сегодня людьми молодыми и сытыми?.. Создавать запасы на черный день – оно вроде бы и правильно, но сколько раз все заканчивалось тем, что эти самые запасы через пару лет оказывались на помойках…

Сегодня, глядя на некоторые тележки в супермаркетах, заполненные сахаром, крупой и тушенкой, я думаю о том, сколько в итоге продуктов будет выброшено. Когда пройдет карантин. Закончится паника. Канет в прошлое коронавирус… И останется в сухом остатке только тот черешневый компот, который и самим не съесть, только выбросить.

Автор: Любовь Берчанская