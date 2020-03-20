Приморский волан долетит до Олимпиады Во Владивостоке в середине марта состоялся чемпионат края по бадминтону. В этом первенстве не оказалось наших региональных лидеров по весьма уважительной причине.

Именно в эти же сроки в британском городе Бирмингеме проходил старейший и один из самых престижных турниров в мире – 112-й YONEX All England Open 2020. Данное соревнование выделяет лучшим бадминтонистам Старого Света путевки на предстоящую летнюю Олимпиаду в Токио. По этой причине Великобритания и разрешила проведение турнира. Российская сборная на нем наполовину была представлена приморскими спортсменами.

Приморцы Владимир Иванов и Иван Созонов завоевали бронзовые медали, уступив в полуфинале будущим победителям – японской паре Хироюки Эндо/Юта Ватанабэ. Стоит отметить, что наши парни в трех сетах переиграли в четвертьфинале сильнейший в Европе английский дуэт Маркус Эллис/Крис Лангридж со счетом 21:18, 11:21 и 21:8. Успешное выступление позволило россиянам добавить в свою копилку 8400 рейтинговых олимпийских очков, что сделало их практически недосягаемыми для ближайших конкурентов по олимпийскому отбору. Это выступление фактически обеспечивает нашей паре путевку на Олимпийские игры.

Напомним, что в 2016 году заслуженные мастера спорта Владимир Иванов и Иван Созонов стали пока единственными в истории россиянами, выигравшими All England. Нынешний успех также примечателен: наши ребята стали единственными из россиян, кто смог дважды завоевать медали на этом значимом турнире.

Остальные российские спортсмены не смогли пробиться в финальную стадию.

Фото с сайта национальной федерации по бадминтону

Автор: Николай КУТЕНКИХ