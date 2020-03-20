Приморцев потянуло на сладкое В торговых сетях региона товары по всем группам в наличии, роста цен не зафиксировано, заверили в пресс-службе правительства Приморья.

Вместе с тем, по информации представителей торговых сетей, за последние три дня вырос спрос на товары первой необходимости и бакалею.

«Мы сравнили последние три дня продаж со средними дневными продажами среднестатистического месяца. В связи с повышением курса доллара есть повышенный спрос на сахар», – отметила коммерческий директор «Фреш 25» Наталья Тихая.

Генеральный директор «Реми» Дмитрий Сулеев подтвердил спрос на товары длительного пользования, которыми можно запастись. По его мнению, связано это с мощной информационной волной из других городов.

«Доходит до почти анекдотических случаев. Например, мужчина просил продать ему 900 килограммов сахара», – сказал он, отметив, что сейчас поставщики не отказывают магазинам в заявках на товары.

Представители Минпромторга Приморья проинспектировали наличие продуктов в торговых сетях во Владивостоке.

«Есть товары по всем группам, перебоев в поставках и роста цен нет, действуют различные акции», – заключили специалисты.

Так, по данным пресс-службы края, в «Реми» килограмм приморского риса стоит 52,9 рубля, гречки – 54,9 рубля, сахара – 35,9 рубля. Во «Фреш 25» банку говяжьей тушенки можно приобрести за 85 рублей.

Фото Руслана КО, Дениса НАГАЕВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»