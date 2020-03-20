События и заграничные вояжи отменили На территории Приморья не зарегистрировано ни одного официально подтвержденного случая COVID-19, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на данные территориального Роспотребнадзора.

В региональном Минздраве назвали достаточными меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона посоветовали соблюдать простые правила личной безопасности для профилактики заболевания.

«Есть несколько правил, которые доказали эффективность в борьбе с новым вирусом и другими инфекционными заболеваниями: отказ от посещения мест массового скопления людей, частое мытье рук, проветривание помещений. Особое внимание рекомендуется уделять пожилым гражданам, так как новый вирус может дать осложнения у людей старше 60 лет», – подчеркнули в ведомстве.

В Приморье в связи с угрозой распространения коронавируса, как информирует пресс-служба края, отменили или перенесли на другое время целый ряд мероприятий и планируемых событий.

Отменены:

– XXIV Тихоокеанская международная туристская выставка «PITE», но Тихоокеанский туристский форум состоится.

– Митинг по случаю годовщины присоединения Крыма.

– Патриотическая акция «Лес Победы» (на федеральном уровне).

– Ряд мероприятий XXIX Международного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна»: концерт пианиста из Германии Йойя Вендта (14 апреля), концерты с участием оперных звезд Южной Кореи (23 апреля), участие японского дирижера Нодока Окисава, проживающей в Германии (17 апреля), под вопросом участие дирижера из Франции Омара Эль Джамали (11 апреля).

– Фестиваль корейской культуры в краевой библиотеке имени Горького (первая декада апреля).

Кроме того, отменено участие делегаций Приморья в мероприятиях за рубежом:

– ITB India 15-17 апреля (Мумбаи, Индия) и бизнес-миссия в Мумбаи.

– Бизнес-миссия на Тайвань.

– ITB China 13-15 мая (Шанхай, КНР).

– Бизнес-миссия в Республику Беларусь.

– Рабочий визит регионов ДФО в Республику Индия, Нью-Дели (30-31 марта).

– Заседание на рабочем уровне АРАССВА (провинция Северная Чхунчхон, Республика Корея (8-10 апреля).

– Отменена организация стенда Приморского края в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, Харбин (15-19 июня).

Перенесены:

– Тотальный диктант – 2020 (на осень).

– Региональные отборочные этапы конкурса студенческого творчества «Студенческая весна» (на осень).

– Отборочные этапы юниор-лиги КВН.

– Межмуниципальные слеты молодежного актива.

– Комплекс мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных образованиях.

– День защиты детей с ДЦП в реабилитационном центре «Хокуто» (на более поздний срок).

– Русско-азиатская бизнес-школа «РОСТ» (на более поздний срок).

– «Литература Тихоокеанской России (ЛиТР)» (на более поздний срок).

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»