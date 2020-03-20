События и заграничные вояжи отменили
На территории Приморья не зарегистрировано ни одного официально подтвержденного случая COVID-19, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на данные территориального Роспотребнадзора.
В региональном Минздраве назвали достаточными меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона посоветовали соблюдать простые правила личной безопасности для профилактики заболевания.
«Есть несколько правил, которые доказали эффективность в борьбе с новым вирусом и другими инфекционными заболеваниями: отказ от посещения мест массового скопления людей, частое мытье рук, проветривание помещений. Особое внимание рекомендуется уделять пожилым гражданам, так как новый вирус может дать осложнения у людей старше 60 лет», – подчеркнули в ведомстве.
В Приморье в связи с угрозой распространения коронавируса, как информирует пресс-служба края, отменили или перенесли на другое время целый ряд мероприятий и планируемых событий.
Отменены:
– XXIV Тихоокеанская международная туристская выставка «PITE», но Тихоокеанский туристский форум состоится.
– Митинг по случаю годовщины присоединения Крыма.
– Патриотическая акция «Лес Победы» (на федеральном уровне).
– Ряд мероприятий XXIX Международного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна»: концерт пианиста из Германии Йойя Вендта (14 апреля), концерты с участием оперных звезд Южной Кореи (23 апреля), участие японского дирижера Нодока Окисава, проживающей в Германии (17 апреля), под вопросом участие дирижера из Франции Омара Эль Джамали (11 апреля).
– Фестиваль корейской культуры в краевой библиотеке имени Горького (первая декада апреля).
Кроме того, отменено участие делегаций Приморья в мероприятиях за рубежом:
– ITB India 15-17 апреля (Мумбаи, Индия) и бизнес-миссия в Мумбаи.
– Бизнес-миссия на Тайвань.
– ITB China 13-15 мая (Шанхай, КНР).
– Бизнес-миссия в Республику Беларусь.
– Рабочий визит регионов ДФО в Республику Индия, Нью-Дели (30-31 марта).
– Заседание на рабочем уровне АРАССВА (провинция Северная Чхунчхон, Республика Корея (8-10 апреля).
– Отменена организация стенда Приморского края в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, Харбин (15-19 июня).
Перенесены:
– Тотальный диктант – 2020 (на осень).
– Региональные отборочные этапы конкурса студенческого творчества «Студенческая весна» (на осень).
– Отборочные этапы юниор-лиги КВН.
– Межмуниципальные слеты молодежного актива.
– Комплекс мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных образованиях.
– День защиты детей с ДЦП в реабилитационном центре «Хокуто» (на более поздний срок).
– Русско-азиатская бизнес-школа «РОСТ» (на более поздний срок).
– «Литература Тихоокеанской России (ЛиТР)» (на более поздний срок).
Фото Алексея ВОРОНИНА
Автор: Отдел новостей «В»