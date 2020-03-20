Владелец дальневосточного гектара приглашает в кемпинг Житель Владивостока Александр Юркин взял участок по программе «Дальневосточный гектар» в живописном месте Приморья – в селе Тигровом Партизанского района. На гектаре уже обустроены пасека, семейная ферма, баня и кемпинг-зона.

«Мы всей семьей взяли несколько гектаров, чтобы жить и работать на родной земле. У нас два участка. Первый – площадью 8 гектаров – расположен около собственного участка в 25 соток с нашим домом, и второй в 2 гектара – неподалеку. Развиваем пчеловодство и экотуризм, а также обустроили ферму, где держим овец, кур и кроликов, – рассказал получатель гектара Александр Юркин Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. – На участке уже есть электричество, оборудованы фермерские постройки и баня, а также подготовлена площадка под кемпинг».

По словам Александра, места близ села Тигрового изобилуют природными достопримечательностями – реками, скалами, нетронутыми лесами. Неподалеку Ливадийский хребет, гора Литовка и легендарная гора Пидан, которую многие называют местом силы Приморья.

Александр по образованию культуролог – он ставит перед собой цель показать туристам не только чистую природу России, но и древнюю культуру. Первых постояльцев кемпинг планирует принять уже этим летом. Кроме того, в текущем сезоне начнется строительство нового дома, для этого планируется воспользоваться программой «Дальневосточная ипотека».

Напомним, что оформление дальневосточного гектара проводится бесплатно через Интернет на сайте федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Всего за время действия программы «Дальневосточный гектар» земельные участки в ДФО взяли около 79,4 тысячи человек.

Фото службы коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на ДВ и в Арктике

Автор: Отдел экономики «В»