Китайский овощ стал не по вкусу? Импорт плодоовощной продукции в Приморье из КНР сокращается, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По информации, поступившей с фитосанитарных контрольных постов, на прошлой неделе, с 13 по 15 марта, сотрудниками ведомства проверено 1133,5 тонны плодоовощной продукции, ввозимой на территорию края из Китая.

В ведомстве подробно расписали, что конкретно импортировалось. В частности, это 167,5 тонны томатов, 51,4 тонны сладкого и острого перца, 28,9 тонны салата и другой зелени, 137,9 тонны огурцов, 159,3 тонны репчатого лука и чеснока, 200 тонн капусты различных видов, 63 тонны баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона, редиса и имбиря, 4,6 тонны кукурузы, 7,2 тонны грибов, 188,5 тонны свеклы, моркови и картофеля. А также почти 125 тонн фруктов и ягод.

Между тем год назад в это же время в Приморье было ввезено в два раза больше овощей и фруктов – 2367 тонн.

Автор: Отдел экономики «В»