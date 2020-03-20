Продовольственную безопасность доверят местным аграриям В правительстве Приморья заявили о намерении наращивать объемы производства местной продукции. Как сообщили в пресс-службе региона, на недавнем краевом совещании по обеспечению правопорядка министры обсуждали и вопрос продовольственной безопасности.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц подчеркнул, что президент России Владимир Путин утвердил новые параметры доктрины продовольственной безопасности, стратегическая цель которой – надежное обеспечение населения безопасной и качественной сельхозпродукцией.

«Молока и молокопродуктов, растительного масла, овощей, сахара нужно производить 90 %, картофеля и зерна – 95 %, мяса и мясопродуктов – не менее 85 %, семян собственного производства – 75 %», – проинформировал министр.

По его словам, сегодня в Приморье пока еще наблюдается недостаточное обеспечение продуктами собственного производства. Поэтому для увеличения показателей запланированы меры поддержки, направленные на техническую модернизацию производства, в том числе на строительство овощехранилищ, теплиц, наращивание поголовья продуктивных животных и птицы.

«В 2022 году планируется построить современные овоще- и картофелехранилища с автоматизированными системами контроля микроклимата общей мощностью более 15 тысяч тонн. В этом году запускается первая очередь нового тепличного комплекса в ТОР «Михайловский», который добавит на рынок более 7 тысяч тонн местных овощей. Крупные производители благодаря современным технологиям наращивают производство свинины и молока. Есть планы развития Уссурийской птицефабрики, планируется в течение пяти лет увеличить производство яиц в два раза – до 240 миллионов штук», – добавил Бронц.

Министр промышленности и торговли края Сергей Калитин отметил: несмотря на достаточное количество завозной продукции в магазинах, люди отдают предпочтение приморским производителям. Для обеспечения жителей местными продуктами по доступным ценам подготовлен социальный проект «Доступное Приморье». Реализация первого этапа будет завершена 10 апреля.

«Уже получено предварительное согласие на участие в проекте 187 магазинов в 18 муниципальных образованиях. На втором этапе планируется увеличить количество участников, включив всех региональных производителей, предоставив место на торговых полках под специальным логотипом. Третий этап – развитие собственных торговых сетей на базе муниципальной и краевой собственности, включая торговые предприятия, мелкооптовые рынки, склады-хранилища», – сообщил Сергей Калитин.

Как в озвученную стратегию региональных властей по наращиванию производства именно местной продукции вписываются планы чиновников по увеличению коммерческих поставок в край овощей и фруктов из Узбекистана, не совсем понятно. Как писал «В», в начале марта делегация Приморья во главе с зампредседателя правительства региона Константином Шестаковым посетила Ташкент в поисках новых партнеров на рынке продовольственных товаров.

Мнение

Губернатор Приморья Олег Кожемяко: «Ситуация с коронавирусом, когда закрылись границы и прекратились поставки, показала, что люди вынуждены были переплачивать за продукцию. Некоторые огурцы стоили 800-900 рублей, ценники вывешивались за 100 граммов, чтобы не пугать ценой. Поэтому мы должны увеличивать объемы производства именно местной продукции, заключать прямые соглашения между торговыми сетями и производителями. Со своей стороны, поможем в приобретении сельхозтехники, оборудования, в строительстве хранилищ частичным возмещением затрат на производство выпускаемой продукции».

Фото из архива «В»

Автор: Отдел экономики «В»