В Приморье бродячих собак будут чипировать и стерилизовать Более 3,8 тысячи бродячих собак отловят в Приморье, поместят в специальные приюты. Они будут чипированы и стерилизованы, сообщила пресс-служба края.

По информации государственной ветеринарной инспекции Приморья, на отлов и содержание безнадзорных животных из регионального бюджета направят почти 28 миллионов рублей. Также будут предусмотрены средства на стерилизацию и вакцинацию животных.

«Более 3,8 тысячи собак отловят по всему краю, больше всего во Владивостоке – 1266 голов. Животных чипируют и будут содержать в специальных приютах до 21 дня. Также их стерилизуют и вакцинируют в ветеринарных клиниках. Данные процедуры будут бесплатны для приютов. Предприниматели и представители зоозащитных организаций уже выразили заинтересованность в этой работе», – отметили в ветинспекции.

По словам специалистов, после всех необходимых процедур собак вернут на место отлова.

Напомним, что в 2020 году в Приморье планируют открыть не менее шести приютов для безнадзорных животных. На эти цели для социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрены гранты на общую сумму почти 26 миллионов рублей.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»