Граждан просят сообщать о точках сбыта наркотиков Первый этап ежегодной акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартовал в Приморье.

Комплекс мероприятий, направленных на выявление фактов торговли наркотиками, продлится до 22 марта, сообщили в пресс-службе края.

Антинаркотическую акцию проводят совместными усилиями региональной и муниципальных властей, врачей-наркологов и краевой полиции.

«Граждане могут сообщать о точках сбыта наркотиков. По каждому сообщению сотрудники полиции принимают меры реагирования. Также можно получить консультации по вопросам лечения от наркомании и реабилитации наркозависимых», – отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности.

Сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно в краевое УМВД РФ по телефонам: 8 (423) 249-04-91 и 240-10-00, а также по телефонам дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией проводит Краевой наркологический диспансер по телефону 8 (423) 238-64-64 (круглосуточно).

Отметим, что акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит два раза в год.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»