Материнский капитал обеспечит и первый ребенок В России с 12 марта вступил в силу закон, согласно которому программа материнского капитала распространяется и на первого ребенка.

Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, приобрели право на получение сертификата на материнский капитал. В этом случае его размер составит 466,617 тыс. рублей, уточнила руководитель пресс-службы краевого Отделения ПФР Лидия Смыченко.

В Приморье первое заявление на получение сертификата было принято в Анучинском районе. В настоящее время в региональные клиентские службы Пенсионного фонда обратились 11 семей, в которых родился первый ребенок.

Семьи, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

– улучшение жилищных условий;

– получение образования ребенком (детьми);

– формирование накопительной пенсии матери;

– приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

– получение ежемесячной выплаты.

Действие программы материнского капитала продлено законом на 5 лет – до конца 2026 года.

Автор: Отдел новостей «В»