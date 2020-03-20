Материнский капитал обеспечит и первый ребенок
В России с 12 марта вступил в силу закон, согласно которому программа материнского капитала распространяется и на первого ребенка.
Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, приобрели право на получение сертификата на материнский капитал. В этом случае его размер составит 466,617 тыс. рублей, уточнила руководитель пресс-службы краевого Отделения ПФР Лидия Смыченко.
В Приморье первое заявление на получение сертификата было принято в Анучинском районе. В настоящее время в региональные клиентские службы Пенсионного фонда обратились 11 семей, в которых родился первый ребенок.
Семьи, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
– улучшение жилищных условий;
– получение образования ребенком (детьми);
– формирование накопительной пенсии матери;
– приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
– получение ежемесячной выплаты.
Действие программы материнского капитала продлено законом на 5 лет – до конца 2026 года.
Автор: Отдел новостей «В»