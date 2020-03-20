Гражданам сформулировали конституционный вопрос В понедельник, 16 марта, Конституционный суд РФ признал законность вносимых в Основной закон изменений. А на следующий день, 17 марта, президент Владимир Путин своим указом назначил день плебисцита, посвященного поправкам, – 22 апреля. С оговоркой, что дата еще может быть перенесена из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно указу президента на общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

На встрече с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой глава государства объяснил, что подписывать указ без конкретной даты было бы бессмысленно. По его словам, которые приводит издание РБК, проводить голосование нужно не раньше чем через месяц после подписания указа, но можно и позже. В тех странах, где ситуация с распространением коронавируса гораздо сложнее, чем в России, не отказываются от политических мероприятий подобного рода.

В свою очередь, Памфилова сообщила, что российская система готова к проведению общероссийского голосования «при любом развитии событий».

Тем временем приморские депутаты и представители общественности прокомментировали газете «Владивосток» готовящиеся поправки.

Как сообщил Джамбулат Текиев, депутат Законодательного собрания региона, поправки в Конституцию направлены в первую очередь на усиление социальных гарантий и уточнение полномочий органов власти.

– В частности, гражданам гарантируется оплата труда на уровне не ниже прожиточного минимума, а также регулярная индексация пенсий и социальных выплат, – подчеркнул он. – Также считаю, что очень правильно вносится поправка о том, что брак должен быть между мужчиной и женщиной. Очень важно, что заботу о сиротах берет на себя государство. Также важно, что вводится верховенство российского законодательства над международным правом. В Конституции сохраняется память о защитниках Отечества и недопустимость переписывания истории. И хотя у нас светское государство, очень важно, что внесено упоминание о боге. Это отражает нашу духовность и культуру.

Алексей Тимченко, руководитель Приморского регионального отделения «Деловой России», уверил «В», что в связи со сложившейся экономической ситуацией поправки в Конституцию всегда будут играть роль подушки безопасности для населения.

– Поскольку речь там идет о социальных гарантиях для граждан, которые принимает на себя государство, – подчеркнул он. – Это касается прожиточного минимума, изменения сумм пенсионных начислений и так далее. Поэтому в день голосования важно прийти на участок и реализовать свое право на принятие или неприятие этих поправок. В этом ключе все должны проявить свою сознательность.

По мнению Розы Чемерис, председателя комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы Владивостока, главным смыслом конституционной реформы становится повышение качества и эффективности государственного управления.

– Основная логика предлагаемых поправок в Конституцию такова, что в ходе данной реформы все ветви государственной власти и практически все государственные институты получают дополнительные полномочия, – подчеркнула она. – Это и правительство, и Конституционный суд, и парламент, который в результате реформы значительно расширяет свои полномочия. Например, согласно поправкам Государственная дума теперь будет утверждать не только премьер-министра, но и вице-премьеров и министров несилового блока. К тому же предполагается заметно усилить функции парламентского контроля. Но институт президента в этой системе остается центральным и сильным. Исторический ход развития нашей страны подтверждает, что именно сильный глава государства соответствует нашим политическим традициям.

Зинаида Иовкова, председатель Совета общественной организации женщин Приморского края, отметила «семейную» часть поправок.

– Нам, женсовету, чрезвычайно импонирует поправка, касающаяся семьи и брака, особенно та ее часть, уточняющая, что брак – это непременно союз между мужчиной и женщиной. Мы участвовали в ее создании, – сообщила она. – У граждан вызывает недовольство форма волеизъявления – то, что поправки на голосование выносятся сразу пакетом. Но вы только представьте, сколько понадобится времени на заполнение бюллетеня, если каждую поправку нужно было бы отмечать отдельно. Тем более что все предложенные поправки направлены на обеспечение стабильности в обществе.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Евгений СИДОРОВ