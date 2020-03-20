Летом вывоз мусора обещают сделать ежедневным Контейнерные площадки с защитой от дождя и ветра устанавливают в Приморье. Такая инфраструктура появится и в частном секторе, пообещали в пресс-службе края.

Современные площадки с отдельными местами для крупногабаритных отходов установлены, например, во Владивостоке возле домов по адресу: Калинина, 11а, проспект 100 лет Владивостоку, 84а, Тухачевского, 30. Несколько таких площадок есть и в Артеме.

По словам заместителя председателя правительства края Елены Пархоменко, в летний период вывоз мусора во всех многоквартирных домах будет ежедневным. Но пока не все эти дома соответствуют нормам, в том числе по контейнерным площадкам.

«В идеале каждый многоквартирный дом по возможности должен обладать совершенными площадками и контейнерами с крышками, навесами. Предусмотрено, что для частного сектора контейнеры будет приобретать региональный оператор, а обустраивать – органы местного управления. Принято предварительное решение, что на эти цели муниципалитетам будет направлена финансовая поддержка из краевого бюджета», – подчеркнула она.

Пархоменко также не исключила в следующем году снижение тарифа на вывоз мусора.

По всем вопросам, связанным с вывозом мусора, приморцы могут позвонить на бесплатную горячую линию по телефону 8 800-200-53-66 с 8.00 до 18.00 в будни или с 10.00 до 18.00 в выходные.

Автор: Отдел новостей «В»