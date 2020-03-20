На улице – история страны в рисунках Подпорная стена в районе Верхнепортовой, 12в в этом году преобразится: к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ее украсят тематическими рисунками, сообщили в пресс-службе мэрии.

Планируется, что художники приступят к работе в середине апреля. На работу уйдет около двух недель. 9 Мая жители и гости краевой столицы смогут полюбоваться готовой работой мастеров.

«В Год памяти и славы мы решили привлечь к празднованию Победы как можно больше активной молодежи нашего города. В прошлом году в рамках экстрим-фестиваля «Мосты» уличные художники разрисовали подпорную стену на Верхнепортовой, 38 – горожанам очень понравилось такое преображение улицы. В этом году мы планируем продолжить подобную работу. Специально к 75-летию Победы художники преобразят стену на Верхнепортовой, 12в», – отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока.

Сейчас вместе с художниками прорабатывается эскиз будущей картины. Она должна отражать историю страны и героический подвиг народа. Также планируется, что в этом году будут разрисованы и другие подпорные стены во Владивостоке.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»