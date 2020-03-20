Зебры и зоны остановок отметят пластиком и краской Новую технику для нанесения разметки закупила мэрия Владивостока, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сейчас специалисты готовят оборудование и материалы. К обновлению разметки после зимы службы приступят с наступлением постоянных устойчивых положительных температур воздуха, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Новые разметочные машины «Шмель 11А» и «Контур-600» уже прибыли на муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».

«Количество бригад, задействованных в нанесении дорожной разметки, в этом году увеличено. Работать на улицах Владивостока будут четыре бригады и шесть единиц специализированной техники. К работам сможем приступить после установления постоянных положительных температур воздуха», – отметил Игорь Тарасенко, начальник отдела ОДД муниципального предприятия.

Первоочередное внимание традиционно будет уделено основным магистралям с интенсивным автомобильным движением, а также участкам вблизи школ и детских садов.

Наносить разметку в дальневосточной столице будут как краской, так и термопластиком. Рабочим предстоит обновить сплошные и прерывистые линии, островки безопасности, зоны автобусных остановок, зебры и другие виды разметки.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / www.vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»