Подарят георгиевские ленточки и расскажут, как правильно их носить Традиционная акция «Георгиевская ленточка» стартует во Владивостоке в начале мая. К юбилею Победы во Владивостоке планируют раздать более 25 тысяч символов памяти, сообщили в пресс-службе мэрии.

Раздавать георгиевские ленточки волонтеры будут в общественных местах, торговых центрах города. Получить ее смогут все желающие. Старт акции намечен на первые числа мая.

«Волонтеры не только подарят горожанам георгиевские ленточки, но и расскажут, как правильно их носить. Предпочтительно прикреплять ленту на лацкане пиджака или повязывать на одежде в области сердца. Так мы показываем, что память о подвиге героев навсегда остается в наших сердцах», – отмечают в управлении по делам молодежи.

Напомним, что 2020 год объявлен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Годом памяти и славы. Во Владивостоке в честь юбилея Победы пройдет множество патриотических мероприятий, концертов и акций.

Автор: Отдел новостей «В»