Из боя живым не вернулся… Во Владивостоке росгвардейцы почтили память погибшего героя.

В минувший вторник, 17 марта, исполнилось 20 лет со дня гибели Героя России Алексея Рыбака. К его могиле на Морском кладбище отдать дань памяти пришли сотрудники СОБРа краевой Росгвардии, ученики школы № 25, в которой учился Алексей Рыбак и которую назвали его именем.

Алексей Рыбак окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и стал оперуполномоченным иркутского СОБРа – специального отдела Восточно-Сибирского регионального управления по борьбе с организованной преступностью при ГУБОП МВД РФ.

В марте 2000 года он в составе сводного отряда выехал в командировку в Чеченскую Республику, буквально на перроне получив погоны майора милиции. Командировка оказалась крайне сложная. В течение пяти дней, с 13 по 17 марта 2000 года, подразделение, в котором находился Алексей, принимало участие в кровопролитных боях в районе чеченского села Комсомольского.

В один из дней штурма Рыбак поднял свою группу, оказавшуюся в окружении, в атаку на укрепленный пункт боевиков и собровцы смогли прорваться к своим. В другом бою он заменил командира танка и поддерживал огнем наступающие штурмовые группы. Всего в период штурма Комсомольского группа Алексея Рыбака уничтожила две опорные базы, более 20 укрепленных огневых точек боевиков.

В ночь на 17 марта 2000 года майор милиции командовал одним из заслонов, выставленных на пути вероятного прорыва боевиков. Против нескольких бойцов, занявших выгодную позицию в укрепленном доме, в атаку пошли свыше сотни боевиков. Алексей Рыбак и его группа ответным огнем не давала врагу продвигаться дальше. Бой шел до рассвета. Нападавшие потеряли несколько десятков человек убитыми и отступили. В ходе преследования отступающего противника Алексей получил смертельное ранение. В том столкновении погибли еще двое сотрудников СОБРа, третий скончался от ран в больнице.

В 2005 году за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, майору милиции Алексею Рыбаку присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Как отметили в пресс-службе краевого управления Росгвардии, в годовщину гибели Алексея Рыбака на его могиле звучали теплые слова, стихи. Ученики родной школы Алексея уверили, что не забудут подвиг майора милиции. Собравшиеся выразили огромную благодарность матери героя, Валентине Николаевне Рыбак, за воспитание настоящего человека.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Приморскому краю

Автор: Отдел новостей «В»