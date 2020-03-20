Кого проверят на COVID-19 Жители Приморья активно интересуются, кто и где может провериться на коронавирусную инфекцию. Пресс-служба края обратилась за разъяснениями в министерство здравоохранения региона.

По информации эпидемиологов, определить новую болезнь, названную COVID-19, можно с помощью анализа на коронавирус. Это мазок из зева и носа, в котором выявляют вирус.

Сдают такой тест в первую очередь те, кто в последние 14 дней вернулся из эпиднеблагополучных стран – Китая, Кореи, Италии, Франции, Австрии, Германии, Испании, Польши, Швейцарии, Ирана.

«Если граждане находились в данных странах, вернулись в Россию и в течение 14 дней у них проявилась простудная симптоматика, они в обязательном порядке сдают бесплатно тест на коронавирус. Для этого вызывают врача на дом», – пояснили в региональном Минздраве.

Также в обязательном порядке тест на COVID-19 сдают бесплатно все граждане с внебольничными пневмониями.

«Диагностические системы для определения коронавируса имеются в Приморье в необходимом количестве. Диагностика основана на молекулярно-генетическом методе исследования. Он обладает высокой чувствительностью: с помощью тест-систем возможно обнаруживать даже единичные копии вирусов», – заверили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Отметим, что в настоящее время разрабатывается алгоритм действий для тех, кто хочет провериться на коронавирусную инфекцию по собственному желанию. Информацию о том, как и где это можно будет сделать, обещают обнародовать позже.

Напомним, что аккредитованной лабораторией для определения вируса остается лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае. Именно здесь в течение четырех часов готовы первые результаты экспресс-исследования на коронавирус. Помимо этого, все результаты тестирования для двойного контроля направляют в новосибирский институт «Вектор», референс-центр Роспотребнадзора.

В Приморье организовано несколько горячих линий по вопросам профилактики коронавирусной инфекции: Минздрав края – 8 (423) 260-50-98, Центр гигиены и эпидемиологии – 8 914-072-42-17.

Фото Игоря Новикова/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»