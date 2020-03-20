Ремонтом дорог в приморской столице займутся сразу шесть компаний Cоставлен список улиц, с которых начнут восстановительные работы

Масштабные работы по устранению ям и неровностей на дорогах после зимы во Владивостоке начнут с наступлением постоянных положительных температур воздуха и началом работы асфальтовых заводов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на информацию управления дорог и благоустройства краевого центра.

«Главой города Олегом Гуменюком поставлена задача максимально быстро приступить к масштабным работам по устранению ям и неровностей на дорогах, как только позволит погода», – отмечают специалисты.

Подрядные организации при проведении ремонта будут вырезать большие «дорожные карты» и проводить асфальтирование. В первую очередь ремонт будет выполнен на самых проблемных участках.

«Произведен анализ состояния дорожного покрытия и сформированы списки улиц, где в первую очередь необходимо провести ремонт», – добавили в управлении дорог и благоустройства.

Так, в первоочередных списках – Аллилуева, Котельникова, проспект «Красного знамени», Шилкинская, перекресток Фадеева – Спортивная, Невельского, Пушкинская, Ладыгина, Партизанский проспект, Рудневский мост, Луговая, Жигура, Печорская, дороги в микрорайоне Снеговая Падь, Иртышская, Станюковича, Надибаидзе, Никифорова, Магнитогорская, Русская, Успенского и многие другие.

Напомним, что в этом году специалисты мэрии начали объявлять аукционы на поиск подрядчиков задолго до начала строительного сезона. Так, к примеру, уже определены подрядчики, которые займутся ремонтом дорог во Владивостоке по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этой программе комплексный ремонт пройдет на Успенского, Монтажной, Сабанеева, Каплунова и Крыгина. Помимо этого, ремонт ждет улицу Маковского (от «Перевала» до «Зари»), Некрасовский путепровод и порядка 60 внутриквартальных проездов.

Также в этом году ужесточены требования к подрядчикам, а именно устанавливаются сроки каждого вида работ, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы, а злостных нарушителей планируют и дальше отстранять от работ, внося в списки недобросовестных поставщиков.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ